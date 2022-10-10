Otomotiv 2024’te vites yükseltecek

Küresel otomobil satışları dördüncü yıl üst üste pandemi öncesi adetlerin altında kalacak. 2019’da 90 milyon adet olan satışlar, 2023’te 85 milyon olacak. Toparlanma 2024’ü bulacak

Küresel otomobil pazarında toparlanma 2023 sonrasına kaldı. LMC Automotive'in tahminine göre tüketicilerin tedbirli davranması, enflasyon etkisi ve faiz oranlarındaki dalgalanmayla satışlar dördüncü yıl üst üste pandemi öncesi adetlerin altında kalacak. 2019'da dünya çapında 90 milyon adet araç satılırken, 2023 için beklenti 85 milyon adet oldu. Küresel ekonomik durumun kötüleşmesiyle müşterilerin yeni otomobil alma iştahlarının zayıfladığını belirten LCM analistleri, pandemi öncesi pazara ulaşmanın 2024'ü bulacağını öngörüyor.







3 YILDA % 26 DARALDI

Otomotivde Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'nde de (AB), 2022'nin düşüşle kapanması bekleniyor. AB'de oto satışları 2019'da 13 milyon 28 bin adet düzeyinden gerçekleşirken, 2020'de 9 milyon 939 bine, 2021'de 9 milyon 700 bine geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'de otomobil pazarının yüzde 1 gerileyerek 9.6 milyon adet olacağını tahmin etti. AB'de satışlar 13 ay sonra ağustosta ilk kez artıya geçmişti. İlk sekiz ayda ise otomobil pazarı yüzde 11.9 azalışla 6 milyon adedin altında kaldı.

2019 pandemi öncesi rakamlarla karşılaştırıldığında üç yılda otomobil pazarında yüzde 26 daralma gerçekleşecek. ACEA, Brexit, koronavirüs, yarı iletken krizi, tedarik sorunu ve Ukrayna'daki savaşın sektörü vurduğuna dikkat çekti.







ÇİP SORUNU DEVAM EDİYOR

Çip probleminin ne zaman sona ereceğine dair farklı tahminler gelmeye devam ediyor. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 2023'de çip sorununun devam edeceğini açıkladı. Tavares, 2023 sonrasında hafif rahatlama olacağını belirtti. Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksel de, "Genel olarak durum iyileşti ancak küçük adımlarla. Yeni kapasite oluşturmak yıllar alıyor, 2023 de böyle geçecek" değerlendirmesinde bulundu.



EYLÜLDE İHRACAT % 11.7 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı yüzde 11.7 artışla 2 milyar 753 milyon dolara ulaştı. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13.9'a yükselten otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocakeylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22.3 milyar dolar oldu.