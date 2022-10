TOGG fabrikası açılıyor… Yerli otoda fiyat ne olacak?

TOGG’un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023’te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi. Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler diğer markaların SUV modellerine çevrildi.









800 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor. Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.









ÖTV YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar da sağladı. Buna göre, 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'ni geçmeyen araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu da TOGG'un fiyatını etkileyecek.









160 ROBOT VAR

Gemlik'te ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi. Fabrikada 160 robot bulunuyor.

TOGG, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. 81 ilde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumu yapılacak.

Siro, ağustosta Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

Eylülde TOGG'un, İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı Arjantin'in Ushuaia kentindeki merkezde yapıldı.









ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır

İki farklı motor gücüne sahiptir

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.







TABELALAR ASILDI

Üretimin yapılacağı tesis de cumartesi gününe hazırlanıyor. Son hali drone ile görüntülenen fabrikanın yoluna tabelalar da asıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, TOGG ismi trafik levhalarındaki yerini aldı.