TOGG için CİMER’e 6 binden fazla talep geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER’e 6 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Talepler ilginç... Togg’u sünnet arabası yapmak isteyen de var, gelin arabası yapmak isteyen de...

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023'ün ilk üç çeyreğinin sonunda satışa sunulacak. Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu. Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.







SÜNNET VE DÜĞÜN İÇİN...

Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı. Aralarında ilginç talepler de var. Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var. Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanların başarılı olduğunu söyledi.









MOBİL SERVİS HİZMETİ

Karakaş, Togg'un satış stratejisini şöyle anlattı: "Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, etkin, verimli bir tecrübe yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkân vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasımda İstanbul Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023'de bu sayı 19'a ulaşacak." Togg, satış sonrası servis hizmetlerini de kendi bünyesinde verecek. Sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada servis istasyonları kurulacak.







2023'TE ÜRETİM HEDEFİ 20 BİN ADET

TOGG Gebze Kampüsü'nün yıllık kapasitesi 175 bin adet. İlk yıl 20 bin adetlik üretim hedefleniyor. Yeni modellerin gelişiyle üretim 2026'da 100 bin adeti bulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.