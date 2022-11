Üç dakikada bir araç üretiliyor

29 Ekim'de seri üretime başlayan Togg'un Gemlik Kampüsü, kapılarını SABAH'a açtı. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nün kapıları Sabah Gazetesi için açıldı. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik. Dolu dolu geçen 7 saatlik ziyarette tip onayı için üretilen akıllı cihazların üretim bandından inişini gördük.

Fabrika arazisi içinde yer alan 1.6 km'lik test pistinde C-SUV modelinin 0-100 km hızlanma testini gerçekleştirdik. Ayrıca fabrika turu boyunca bize eşlik eden Togg CEO'su Gürcan Karakaş, sorularımızı da yanıtladı.







İLK KAYNAĞI CEO YAPIYOR

Aralık 2021 tarihinde kaba inşaatı biten Gemlik fabrikasında üretim hatlarına yerleştirilmek için sıra sıra dizilmiş olarak gördüğüm robotlar, artık iş başı yapmış. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobili çoktan üretmeye başlamış.

Togg Gemlik fabrikasında 250 robot çalışıyor. Robotlara Togg'da çalışmaya başlanan ilk 250 kişinin ismi verilmiş. Şirketin ilk çalışanı olan CEO Gürcan Karakaş'ın ismi gövde bölümünde otomobilin ilk kaynağını yapan robota verilmiş.

Fabrikada otomasyon yüzde 90 gibi yüksek seviyede. Robotlar, kaynaktan, boyaya adeta her işi yapıyor. Togg, son yıllarda gördüğüm fabrikalar içinde en çok robotu olan üretim tesisiydi. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanılmış. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.







600 NOKTADA KONTROL

Kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra "Ar- Ge Merkezi", "Tasarım Merkezi", "Prototip Geliştirme ve Test Merkezi", "Strateji ve Yönetim Merkezi"nin yanı sıra "Kullanıcı Deneyim Parkı" birimleri yer alıyor. Otomasyon sayesinde Gemlik'te üç dakikada bir araç üretilebiliyor.

15 saniyede gibi kısa sürede banttan inecek aracın modelin değiştirilebiliyor. Örneğin C-SUV yerine C-Sedan üretilebiliyor. Böylece üretim aksamadan kaldığı yerden devam ediyor. Üretilen araçlar 600 noktadan tek tek kontrol ediliyor. Her parça otomasyon sayesinde milimetrik şekilde inceleniyor.







YURTDIŞINDA BORSAYA AÇILACAK

Karakaş, şirketi borsaya açmayı düşündüklerini hatta bunun için de hazırlıkları olduğunu ifade etti. Büyüme için halka arz gerektiğini söyleyen Karakaş, "Kuvvetle muhtemel halka arza yurt dışında olur diye düşünüyoruz. Çünkü bizim bu aşamada ulaşacağımız pazar payımızın herhalde daha büyük bir borsada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarih olarak hissedarlarımızla konuştuğumuz bir takvim var ama şu an duyuramayız"dedi.



SİPARİŞTE ÖNCELİK VATANDAŞIN

Gürcan Karakaş, homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından ilk araçların mart sonunda satışa sunulacağını söyledi. Karakaş, şunları anlattı: "Ön siparişler Şubat 2023'te başlayacak. Togg'un önceliği bireysel kullanıcılar olacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 boyunca teslim edilecek."







FİYAT REKABETÇİ OLACAK

Togg'un fiyatı şubatta açıklanacak. Elektrikli Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak. Togg'un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor. Kamunun satın alacağı toplam araç sayısı yılda 2 binden fazla olmamak koşuluyla 2035 kadar toplam 30 bin adet."



HEM ARAÇ HEM MOBİL HİZMETTEN GELİR ELDE EDECEK

Gürcan Karakaş, Togg'un iş modeliyle ilgili şunları söyledi: "Teknolojinin ve paradigmaların değiştiği dönemlerde yeni oyuncular için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Togg bu döneme 'YeniLig' diyor. Togg, YeniLig'in iddialı oyuncularından biri. Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihazların satışından hem mobil hizmetlerinin kullanımından gelir elde edecek."







0-100 KM HIZLANMA TESTİ YAPTIM

Gemlik Kampüsü'nde 1.6 km'lik test pistinde C-SUV modelini kullanma şansı buldum. Kısa sürede olsa direksiyonuna geçtiğim ve 0-100 km hızlanma testini yaptığım araç 400 beygir (320 kW) dört çeker versiyonuydu. 0'dan 100 km hıza 4.8 saniye'de çıkan aracın menzili 500 km'nin üstünde. Araçta bulunan 29 inçlik multimedya ekranı şu anda dünyadaki en büyük ekranlar arasında bulunuyor.



İHRACAT 2024 SONUNDA

İlk akıllı cihazın trafiğe çıkmasının ardından, 18 ay sonra Avrupa'ya giriş yapacaklarını söyleyen Karakaş, "Kendi ülkesinde başarılı olmayan markanın yurtdışında başarılı olma şansı yok. İhracatı aceleye getirmemek lazım. İç pazarda Avrupa ve Çinli elektrikli araçlarla rekabet edeceğiz. Avrupa'da da aynı markalarla rekabet söz konusu" dedi.







YERLİLİK ORANI YÜZDE 51 HEDEF YÜZDE 68'E ÇIKMAK

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye'den sağladı. Bu oran değer bazında yüzde 51. Togg'un hedefi üç yıl içinde yüzde 68'lik yerlilik oranı. Parça olarak ise yerliliğin yüzde 75'i bulduğunu ifade eden Gürcan Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan Togg'un yüzde 100 yerli bir proje. Günümüzde yerliliği mülkiyet hakları belirliyor" şeklinde konuştu.



OTOMOBİLİ EVE TESLİM EDECEK

Togg, satış stratejisinde de kullanıcılara doğrudan temasla ulaşmaya karar verdi. Yani klasik bayilik sistemi olmayacak. Deneyim merkezlerinin ilkini Zorlu Center'da açan Togg, bu sayıyı 2023 sonuna kadar 12'ye, 2025'de de 35 noktaya çıkaracak. Şirket aynı zamanda kullanıcıların taleplerine göre esnek teslimat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. Online sipariş verecek olan tüketiciler araçlarını istedikleri yerden teslim alabilecek Yani isteyen tüketicinin evinde ya da yazlığında otomobil teslimatı yapılabilecek.