Türkiye’nin otomobili ABD yolcusu

Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) ikinci kez katılacak. Gemlik Kampüsü’nde seri üretime başlayan Togg, fuarda bantlardan inen ilk elektrikli modeli C-SUV’u sergileyecek

Türkiye'nin otomobili Togg, 2023'te de dünyanın en büyük elektroniği fuarı CES'e (Consumer Technology Associati on) katılacak. 29 Ekim tarihinde gerçekleşen törenle Gemlik Kampüsü'nde seri üretime başlayan Togg, Las Vegas'daki fuarda bantlardan inen ilk elektrikli modeli C-SUV'u sergileyecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, geçen yıl yaptığı açıklamada bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'i tercih ettiklerini söylemişti. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CES fuarına 158 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılıyor. CES, 2022'de pandemi nedeniyle sadece online olarak düzenlenmişti. Ancak bu yıl hem online hem de fiziksel olarak hibrit şeklinde organize edilecek.







FUARDA ÖDÜL ALDI

CES'in resmi sitesinde katılımcılar arasında yer alan Togg, kendisini şöyle tanıtıyor: "Togg olarak mobilite ekosistemi ile elektrikli, otonom ve bağlantılı araçlar geliştiriyoruz. Bu ekosistem sayesinde temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı ve zararlı emisyonlar üretmeyerek geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." Togg, 2022'de pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen fuarda yeniliklerini ve ilklerini dünya ile paylaşmıştı. Küresel olarak tescil ettirdiği UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan Togg, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıtmıştı. Fuarından ardından sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En iyi 20 markasından biri olarak Togg'u seçti.







2023'TE YOLA ÇIKACAK

TOGG Gebze Kampüsü'nün yıllık kapasitesi 175 bin adet. İlk yıl 20 bin adetlik üretim hedefleniyor. Yeni modellerin gelişiyle üretim 2026'da 100 bin adeti bulacak. Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.



YURTDIŞI PAZARLARDA TANITIM

2023'DE sadece iç pazarda satış yapacak olan Togg, 2024'den itibaren ihracat yapmayı hedefliyor. İhracatta öncelikli hedef pazarın Avrupa olduğu vurgulanarak, ilk olarak Almanya'ya ihracat yapılmasının planladığı açıklanmıştı. Ancak Togg, şimdiden yurtdışı pazarlar için çalışmalara başlamış. Yurtdışında tanıtım için reklam ajansı seçmek için konkur düzenlenirken, yapılacak seçim sonrasında kazanan şirket, Togg'un Avrupa pazarlarında tanıtımını üstlenecek.



25 DAKİKADA BATARYANIN YÜZDE 80'İ ŞARJ OLUYOR

Togg C-SUV modeli, "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Beş kişilik bir aile için yeterli 420 litre, arka koltuklar yatırıldığında 1900 litreye kadar genişleyen bir bagaj hacmi sunacak.

Akıllı cihazda, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek. Cihaz menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de akıllı cihazın özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

C-SUV modeli 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Son hız 180 km/s ile sınırlandırılacak.