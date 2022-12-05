Türkiye otomotivi lig atlayacak

Otomotivcilerden ÖTV’nin kademeli olarak sıfırlanması önerisi geldi. Eğer 2034’e kadar ÖTV sıfırlanırsa pazar 2.25 milyona, üretim 3 milyon adede, ihracat 50 milyar dolara çıkacak. Türkiye otomotivi, dünyada bir üst lige çıkacak

Otomotiv sektörünün çatı örgütlerinden Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotivinin yol haritasını çizdi. Türkiye Otomotiv Ekosistemi Gelişim Senaryoları adı altında bir çalışma yapan ODMD, vergi sistemini masaya yatırdı.

Yapılan projeksiyona göre ÖTV oranı her yıl 7-8 puan azaltılacak ve 2034'de sıfırlanacak. ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması halinde otomotiv pazarı 2034'e kadar 2.25 milyon adede ulaşacak. 1000 kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak. Yatırımlar artacak, daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak.







ANKARA'YA SUNULDU

Üretim kapasitesi 2 milyon adetten 3 milyona, ihracat 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkacak. Bununla birlikte otomotiv istihdamı yüzde 50 seviyelerinde artarak 750 bin kişiye ulaşacak. Böylece Türkiye dünya otomotivinde bir üst lige çıkacak. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV'nin kademeli olarak azaltılması sayesinde, Türkiye'de sektörün her açıdan gelişeceğini ifade etti. Otomotivin yol haritası çalışmasını Ankara'ya da sunduklarını belirten Bozkurt, "Üzerinde çalışmaya değer buldular. Onlar da bir ekip kurdu. Üzerinde çalışmaya başladılar. İlgi gösterdiler" dedi.









MTV GELİRİ ARTACAK

Projeksiyonda ÖTV kademeli olarak düşerse, pazar büyüyeceği için devletin vergi kaybı 2030'a kadar olmayacak. ÖTV gelirlerindeki kaybın telafisi için, aracın yaptığı kilometre ile kirletici miktarına bağlı olarak vergi dağılımları düzenlenebilecek. MTV gelirlerinin ise 2034'e kadar toplam 15-20 milyar TL artacağı öngörülüyor.



ADIM ATMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Bozkurt, konuşmasına şöyle devam etti: "Kademeli olarak ÖTV oranlarının düşmesiyle birlikte bu rakamı sıfırlayacak bir senaryo çalışıldı. Bu 10-15 yıllık süreçte yatırım için teşviklerin hazırlanması üzerine detaylar da devreye girmeli. Böyle bir adım atmak için tam olarak doğru zamandayız. Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034'e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Pazarın gelişimi, Türkiye otomotiv sektörünü dünya otomotiv ekosistemindeki yerini daha üst sıralara taşıyacak. Yatırım ve üretim anlamında en avantajlı konumdayız."

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2023'TE 30 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILACAK

Türkiye'de 2023 elektrikli dönüşüm yılı olacak. Togg, 20 bin araç üretip satacak. Diğer markalarla birlikte Türkiye'de satılan elektrikli araç sayısı 30 bini geçecek. Yollardaki elektrikli sayısı ise 50 bini bulacak

Yılın ilk 11 ayında 6 bin 214 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay ise yüzde 1.2'ye yükseldi. Yıl sonunda elektrikli otomobil satışlarının 8-9 bin adet civarına çıkacağı öngörülüyor.

Elektrikli otomobilde büyük dönüşüm ise 2023'te yaşanacak. Şu anda Türkiye'de Audi, BMW, Citroen, DFSK, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, MINI, Peugeot, Porsche, Renault, Skywell, Subaru ve Volvo markalarının elektrikli modelleri satılıyor.

Cupra, DS, Nissan, Opel, Skoda ve Volkswagen gibi markalar da elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor. Ayrıca Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla da elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sun maya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Çinli markalar da Türkiye pazarını radarlarına aldılar.







TOGG 20 BİN SATACAK

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli ise 2023 Mart sonunda yollara çıkacak. Togg ilk yıl 20 bin adet araç üretip satacak. Togg ve diğer markaların toplam satışı 30 bin adeti geçecek. Bugün Türkiye yollarında yaklaşık 15 bin elektrikli otomobil var. Bu sayı 2023'de 45-50 bin adedi yakalayacak.







Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'na göre, orta senaryoda 2023'de elektrikli araçların pazar payı yüzde 5 olacak. Elektrikli araç stoğu ise 75 bin adete ulaşacak.

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KASIM İHRACATI 2.9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı yüzde 13.7 artış ile 2 milyar 875 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 13.2 olarak gerçekleşti. Yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5.6 artışla 27.8 milyar dolar olurken, ortalama aylık ihracat ise 2.54 milyar dolar olarak kaydedildi.







Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya'ya da çift haneli ihracat artışı kaydettik" dedi.