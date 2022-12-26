Avrupa’da yılın otomobili seçimlerinde son viraj

Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year-COTY2023) seçimlerinde finale sayılı günler kaldı. Otomotiv dünyasının Oscar'ı olarak bilinen COTY'de ilk tur sonucunda Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X (aynı platform), Volkswagen ID. Buzz finale kalmıştı. İkinci tur oylama 12 Ocak 2023'de Brüksel'de yapılacak son test sürüşleri ardından gerçekleşecek. 59 ülkeden 61 jüri üyesinin oylarıyla birinci seçilen otomobil 13 Ocak 2023 tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek bir törenle açıklanacak.



7 FİNALİSTİN 5'İ ELEKTRİKLİ

Otomotiv dünyasındaki dönüşümün yansımaları son yıllarda COTY sonuçlarını da etkiliyor. 2023'de yılın otomobili olmak için yarışacak yedi finalistten beşi tam elektrikli, ikisi ise hibrit araçlardan oluşuyor. Ancak elektrikli otomobiller COTY için yeni değil. Daha önce de elektrikli otomobiller Avrupa'da Yılın Otomobil'i yarışmasında birinci seçilmişti. Elektrikli Nissan Leaf 2011, Jaguar I-Pace ise 2019'da 'Yılın Otomobili' oldu. 2020'de Tesla Model 3 ikinci, Porsche Taycan ise üçüncü sırada yer aldı. 2021'de ise elektrikli Fiat 500, konvansiyonel motorlu rakiplerini geçerek ikinci oldu. Bundan sonra 'Yılın Otomobili' yarışmasına elektrikli otomobiller daha fazla adından söz ettirecek gibi görünüyor.