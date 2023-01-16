Otomotivde istihdam yüzde 9 arttı

2022 otomotiv sanayisi için önemli yatırım kararlarının alındığı bir yıl oldu. 2.5 milyar euronun üzerinde yatırım açıklandı. Ayrıca istihdam yüzde 9 arttı

Otomotiv üretimi 2022'de yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Traktörle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak- Aralık aylarında otomobil üretimi yüzde 4, ticari araç üretimi yüzde 10 arttı. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 26, hafif ticari araç grubunda üretim ise yüzde 8 artış gösterdi. Türkiye otomotiv sanayisinin çatı örgütü Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, 2022 yılını değerlendirdi. 2022'de önemli yatırım kararlarının açıklandığını ifade eden Eroldu, "2.5 milyar euronun üzerinde bir yatırım kararı açıklandı. Otomotiv sanayisinin yatırımlarını devam ettirmesi açısından iyi bir sene oldu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım harcaması gerçekleşti. Bu da hem sanayi hem de ülke açısından son derece pozitif bir gelişme" dedi.







KADIN ÇALIŞAN % 12.3

Yatırımın istihdama etkisinden de söz eden Eroldu, 2022'de otomotiv sanayisinde yüzde 9'luk bir istihdam artışı gerçekleştiğini kaydetti. Eroldu, toplam çalışan sayısının 56 bin 700'e yükseldiğini söyledi. Kadın çalışanların oranına da dikkat çeken Eroldu, "Yüzde 11'den yüzde 12.3'e yükseldi. Bu da ayrıca önem verdiğimiz, ülkenin gelişimi açısından kritik bir konu" dedi.







YERLİLİK YÜZDE 45

Eroldu, iç pazarda satılan yerli araçların payının yüzde 45 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Eroldu, şunları söyledi: "2022'de yerli otomobilin payı 40'tan 39'a geriledi. Hafif ticari araçlar ise yüzde 56'dan 59'a çıktığını görüyoruz. Kamyonda da iyileşme var. Keza otobüs ve traktörde de. Zaten Türkiye'de üretilen araçlar Türkiye pazarının yüzde 100'ünü yüzde 90'ını karşılar durumdalar. Bu da Avrupa'da birçok ülkede olmayan otomotiv sanayine sahip olduğumuzun göstergesi. 11'inci ay rakamlarına göre, 8.4 milyarlık bir cari fazlamız var." 2023'de Türkiye otomotiv sanayisi üretiminde yüzde 10'luk bir artış beklediğini ifade eden Eroldu, toplam üretimin 1 milyon 350-1 milyon 500 bin adet arasında gerçekleşeceği tahminini yaptı.







İHRACATIN KILOSU 10.62 DOLAR

2022'DE Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri 7.02 dolara geriledi. 2021'de kilogram başına ihracat geliri 10.62 dolara seviyesindeydi. Ancak buna rağmen Türkiye'nin toplam ihracat geliri kilogram başına 1.44 dolar olduğu düşünüldüğünde, otomotivin katma değerinin yüksek olduğu görülüyor.



AR-GE İHRACATI 253 MİLYON $

AR-GE çalışmalarına da değinen Eroldu, "2022'de toplam Ar-Ge ihracatımız 253 milyon dolara ulaştı. 6.2 milyar TL'lik bir Ar-Ge harcamamız var. Ar-Ge çalışanlarının sayısı 5 bin 200. Üyelerimizin toplam 15 Ar-Ge merkezi var. 2022'de 230 adet patent tescili gerçekleşti" şeklinde konuştu.