Çinli otocuların yatırım planı

Lityum-iyon kaynağı avantajına sahip olan Çinli markaların, maliyet üstünlüğü var. Çinliler, bu avantajlarına Türkiye’de üretimi de eklemeyi düşünüyor. BYD’nin yatırım planladığı konuşuluyor

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. Son 2 yılda elektrikli otomobil satışları 9 kat arttı. 2020'de toplam 844 olan satışlar, 2022'de 7 bin 733 adete çıktı. Elektrikli otomobil talebi bu yıl da artmaya devam ediyor. ODMD verilerine göre 2023 Ocak-şubat aylarında tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 341.8 artışla 1.922 adete çıktı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 2'ye ulaştı.







PAZAR HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye'nin otomobili Togg'un yanı sıra ve diğer markaların da yeni modelleri satışa sunmasıyla 2023 sonunda elektrikli otomobil pazarının 30 bin adetleri bulması bekleniyor. İyimser tahminlere göre ise pazar 2023'de 50 bin adeti bulacak.

Bu tablo Avrupalı üreticilerin yanı sıra Çinlilerin de dikkatini çekiyor. Türkiye'yi radarına alan Çinli üreticiler, birbiri ardına Türkiye'ye giriş yapıyor. Son olarak BYD ve Leapmotor'un Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Çinli Skywell markasının distribütörü Ulu Motor, bir başka Çinli marka Leapmotor'la el sıkıştı. Leapmotor'un ilk araçlarının nisanda satışa sunulması bekleniyor.







ALJ Türkiye, BYD'nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı. Toyota ve Lexus'un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Küresel pazarda 3.5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak öne çıkıyor.



4 ÇİNLİ MARKA VAR

Bugün Türkiye otomotiv pazarında SAIC tarafından üretilen MG, Skywell, Seres gibi Çinli araçlar satılıyor. Çinli Chery de kısa bir süre önce Türkiye'ye tekrar giriş yapacağını açıklamıştı. Ancak ilk etapta markanın içten yanmalı motorlu araçları satılacak. Elektrikli modelleri daha sonra gelecek.







BYD'DEN TÜRKİYE'DE ÜRETİM SİNYALİ

BYD'nin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzalayan ALJ Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt, daha önce yaptığı açıklamada Çinli'lerin yatırım potansiyelini değerlendirmişti. Bozkurt, şunları söylemişti: "Çinli bir marka olsam, Türkiye'ye üretip, Avrupa'ya ihraç etmeyi tercih ederdim. Bahsettiğim bu senaryoyu önümüzdeki süreçte duyabiliriz. Müthiş bir fırsat. Tüm parçaları bir araya getirdiğimde, hem bir otomotiv profesyoneli hem de bir Türk vatandaşı olarak böyle bir şeyi hayal ediyorum diyebilirim."

Bozkurt, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı olarak Çinli araçlar için getirilen ek gümrük vergisi konusunda yaptığı değerlendirmede de yatırımla ilgili konuştu. Bozkurt, "Bu önlemlerin, pazara girmek isteyen Çinli markaların Avrupa ve özellikle de Türkiye'de üretim yatırımı yapmasına ön ayak olması söz konusudur. Umarım, bu yeni yatırım fırsatlarından Türkiye olarak biz de fayda sağlarız" dedi.