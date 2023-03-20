Lüks otolar gelmeden satıyor

Otomobilde kuyruklar devam ediyor. Lansmanı yapılan yeni modellerde tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Sınırlı kontenjanın olduğu lüks modeller Türkiye’ye gelmeden fabrikada üretim hattında satılıyor. Otomobiller adeta kapanın elinde kalıyor

Otomotiv pazarında tedarik sıkıntısı devam ediyor. Otomobil satın almak isteyen tüketiciler en az 3 ay bekliyor. Premium markalarda bu süre 6 ayı buluyor. Lansmanı yapılan yeni modeller için de benzer bir durum var. Yeterli sayıda tedarik olmadığı için az sayıda Türkiye'ye gelecek premum modeller daha bayiye gelmeden ön siparişle satılıyor. Erken davranan otomobiline kavuşabiliyor. İlk parti tükenince ikinci partide gelecek otomobiller için sıra yazılmaya başlanıyor. Premium marka Lexus'un yenilenen RX modelinin tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt da tedarik sorununa dikkat çekti. İstedikleri sayının yarısını alabildiklerini ifade eden Bozkurt, yenilenen RX modelinin 2023 satış hedeflerini bulunurluluk çerçevesinde 335 adet olarak belirlediklerini söyledi.









TEDARİK SORUNU

Bozkurt, şöyle devam etti: "Bu aracın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve ön taleplerdeki yoğunluk da bunu gösteriyor. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz. RX'i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek." Türkiye'de en çok satan modelleri NX için de tedarik sorunu yaşadıklarını söyleyen Bozkurt, "İstediğimiz araçların yarısını alabiliyoruz. 300 adet NX istedik sadece 4 adet alabildik. 2023'de 450, 2024'de 1000 adet toplam satış hedefimizi var. Yeterli sayıda araç alabilsek 2024'de 1500 adet satarız" dedi.







ELEKTRİKLİ MODELLER

Lexus NX ile başlayan ve RX ile devam eden ürün atağına değinen Bozkurt, 2023'de ikisi elektrikli olmak üzere üç modelin lansmanını yapacaklarını kaydetti. Bozkurt, UX EV ile RZ tam elektrikli SUV modellerini hazirantemmuz aylarında, LM VIP minivan modelini ise sonbaharda tanıtacaklarını söyledi.



ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Yeni Lexus RX, tam hibrit RX 350h, plug-in hibrit RX 450h+ ve performans hibriti RX 500h modellerinden oluşan üç farklı seçenekle sunuluyor.



26 DİZİDE BAŞROL OYNADI

LEXUS'UN pazarlama ve iletişim çalışmalarında yerli dizilerle yaptığı araç sponsorlukları da özel bir yer tutuyor. Bugüne kadar 26 diziyle iş birliği yapan markanın, dizilerin yayın tarihinde internet trafiği zirveye çıkıyor.



BAYİ SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

Bayilik sistemini yeniden kurgulayan Lexus, İstanbul ve Ankara'daki showroomlarını bayilerine devretti. Buna ek olarak Bursa, İzmir, Adana ve Antalya'da da bayilikler açacak. Bayi sayısı 6'ya çıkacak.