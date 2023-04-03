Türklerin Çin yarışı

Türk yatırımcılar Çinli otomobil markalarının peşine düştü. 18-27 Nisan arasında düzenlenecek Şangay Otomobil Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türklerin akınına uğrayacak. Son bir aydır Çin Başkonsolosluğu’na vize başvuruları katlandı

Çin 2022'de de dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumunu korudu. 2022'de satılan elektrikli otomobillerin sayısı 7 milyon adete çıktı. Çin'de üretilen elektrikli araç sayısı da yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı.

Bugün Çin'de çok sayıda elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlarda da boy gösteriyor. Çinli üreticilerin ihraç pazarları genişlerken, ihracat adetleri de her geçen gün artıyor. 2022'de Çin'in ihraç ettiği elektrikli araç sayısı yüzde 100'ün üzerinde artışla 679 bin adete yükseldi.

Özellikle Avrupa pazarlarına açılmayı hedefleyen Çinli markaların, Türkiye pazarını da radarlarına aldığı görülüyor. Ancak ilgi tek taraflı değil. Çinlilerin Türkiye ilgisi, Türk yatırımcıları da harekete geçirdi. Türkiye elektrikli otomobil pazarının potansiyelini gören yatırımcılar Çinli markaların distribütörlüğü için adeta yarışıyor. Bunun son örneği Çinli BYD için yaşandı. BYD'nin distribütörlüğünü almak için ALJ Türkiye, Doğan Otomotiv Trend, Borusan Otomotiv gibi gruplar mücadele etmiş, ipi göğüsleyen ALJ Türkiye olmuştu.

20-27 Nisan tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek Şangay Otomotiv Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türk yatırımcıların akınına uğrayacak. Duyduğuma göre son bir aydır Çin Başkonsolosluğu'na vize başvuruları katlanmış. Çinli firmalarla görüşmek için fuara gitmek isteyen Türkler nedeniyle konsolosluk çalışanlarının iş yoğunluğu artmış.







ÇİNLİLER GELİYOR

Bugün itibarıyla Türkiye otomotiv pazarında SAIC tarafından üretilen MG, Skywell, Seres gibi Çinli markaların elektrikli araçları satılıyor. Çinli Chery de kısa bir süre önce Türkiye'ye tekrar giriş yaptı. Ancak ilk etapta markanın içten yanmalı motorlu araçları satılıyor. Elektrikli modeller daha sonra gelecek. Çinli Leapmotor ilk araçlarını nisandan itibaren satışa sunacak. Ardından BYD yollara çıkacak. Bakalım fuar sonrasında hangi Çinli markalar Türkiye'ye gelecek.



TESLA VE BYD KOZLARINI TÜRKİYE'DE PAYLAŞACAK

Kısa bir süre önce distribütörlük için ALJ Türkiye ile anlaşan Çinli BYD, dünyanın en çok elektrikli otomobil satan markası. 2022'de 1.8 milyon adetlik satışla bu unvanı Amerikan Tesla'dan aldı. Tesla'nın 2022 satışları ise 1.3 milyon adette kaldı.Dünya elektrikli otomobil pazarında kıran kıran mücadele eden iki marka rekabetlerini şimdi de Türkiye'ye taşıyorlar. Tesla, Türkiye'de resmi satışa bugün itibarıyla start verdi. BYD ise yılın ikinci yarısında Türkiye'de yollara çıkacak.



FUARDAKİ OTOLARIN YÜZDE 90'I ELEKTRİKLİ

Şangay Otomobil Fuarı, 20-27 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor. 2021'de fuar pandemiye rağmen düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Bu yıl "otomotiv sanayinin yeni çağını kucaklamak" temasıyla düzenlenecek fuarda, Çinli markaların gövde gösterisi yapması bekleniyor. 2021'de sergilenen otomobillerin yüzde 90'ına yakını elektrikliydi. Bu yıl elektrikli modellerin oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor.







KÜRESEL PAZARDA ÖNCÜ

Çinli Geely'nin bünyesindeki Zeekr, üçüncü modeli X'i tanıtacak. Markanın toplam satışlarını 140 bin adetin üzerine çıkaracak X, elektrikli bir crossover. X, Zeekr'in küresel pazarlarda etkili olmasına da öncülük edecek.







MARKANIN YENİ AMİRAL GEMİSİ

Chery, Şangay'da SUV serisi Tiggo'nun yeni modelini tanıtacak. Beş ve yedi koltuklu versiyonları bulunan Tiggo 9, 4.8 metrelik büyük bir SUV. Tiggo 8'in üzerine konumlandırılan Tiggo 9, markanın yeni amiral gemisi olacak.







Y MODELİ ANAHTAR ROL OYNAYACAK

Çinli premium elektrikli otomobil üreticisi HiPhi, fuarda Y modelini sergileyecek. Markanın Avrupa'ya açılmasında anahtar rol oynayacak Y modelinin satış fiyatının 75 bin sterlin civarında olması bekleniyor. Marka, X SUV ve Z grand tourer modellerinden daha düşük fiyata sahip olan Y ile yüksek satış hedefliyor.







2024'TE AVRUPA'YA GİRİŞ YAPACAK

Xpeng, yeni modeli G6'yı fuarda sergileyecek. Kompakt sınıfta yer alan elektrikli crossover, minimalist bir tasarıma sahip. 208 bg ve 292 bg arasında iki farklı motorla satışa sunulacak model dört tekerlekten çekişli. Xpeng, G6 modelini 2024'de Avrupa'da satışa sunmayı hedefliyor.