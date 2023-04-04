Türkiye’de voltaj yükseliyor

Elektrikli otomobil satışları son 3 yılda 8 kat arttı. Pazar Ocak-Şubat 2023 döneminde ise yüzde 341.8 büyüdü. Yeni markalarla birlikte 2023 sonunda satışlar 50 bin adeti geçecek

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. Son üç yılda elektrikli otomobil satışları 8 kat arttı. 2020'de toplam 844 olan satışlar, 2022 sonunda 7 bin 733 adete çıktı. Elektrikli otomobil talebi 2023'de artmaya devam ediyor. ODMD verilerine göre 2023 Ocak-şubat aylarında tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 341.8 artışla 1.922 adete çıktı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 2'ye ulaştı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yanı sıra ve diğer markaların da yeni modelleri satışa sunmasıyla 2023 sonunda elektrikli otomobil pazarının en az 50 bin adeti geçecek. İyimser tahminlere göre ise pazar 2023'de 60 bin adeti zorlaması bekleniyor.

Bu tablo otomotiv markalarının dikkatini çekiyor. Yeni modellerini birbiri ardına satışa sunuyorlar. Bugün itibariyle Audi, BMW, Nissan, Citroen, DFSK, Fiat, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, MINI, MG, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skywell, Subaru, Tesla, Togg, Volvo pazarda rekabet ediyor. Bu yıl içinde Türkiye'ye girmeyi planlayan markalar arasında Çinli BYD, Lexus, Çinli Leapmotor bulunuyor.







DÜNYADA YÜZDE 70 ARTTI

PwC ve strateji danışmanlığı grubu Strategy&, 2022'de elektrikli araç satışlarına ilişkin raporu paylaştı. Rapor; ABD, Avrupa, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye gibi pazarlardan derlenen verileri yansıtıyor. 2022'de bataryalı elektrikli araç satışları dünya çapında yıllık bazda yüzde 70 arttı. Elektrikli dönüşüme yönelik tüketici ilgisinin sürdüğünü gösteren rapora göre, jeopolitik gerginlikler ve yüksek enerji fiyatları bile bu eğilimi değiştirmedi.







20 BİN ADET TOGG YOLA ÇIKACAK

Togg T10X ön sipariş sürecinde, 2023 boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin adet T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen dijital çekiliş gerçekleşti. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart'ta noter huzurunda yapılan dijital çekiliş heyecanını yaşadı. Ön sipariş sürecine katılan kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Çekilişte, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 için planlanan teslimatlarda hakkını kullanmayan kullanıcıların olması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 Ocak itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 Haziran'a kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.