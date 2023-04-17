Kapasite kullanımı yüzde 74’e çıktı

Türkiye otomotiv sanayisi yılın ilk çeyreğinde hem iç hem de dış talebe yetişebilmek için mesai yaptı. Otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı yüzde 63’ten 74’e yükseldi

Türkiye otomotiv sektöründe yüzler gülüyor. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 55.2 artışla 235 bin 971 adete yükseldi. Otomotiv sanayisinin ihracatı adetsel olarak yüzde 13 arttı, tutar olarak ise yüzde 17 artışla 8.8 milyar dolara çıktı. Türkiye otomotiv sanayisi, yılın ilk çeyreğinde hem iç hem de dış talebi karşılayabilmek için fazla mesai yaptı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim yüzde 21 artışla 367 bin adete çıktı.



KAMYONDA % 90

Buna paralel olarak kapasite kullanım oranları da yükselişe geçti. İlk üç ayda kapasite kullanımı yüzde 63'den yüzde 74'e çıktı. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranlarının çok olumlu yönde geliştiğini söyledi. Eroldu, "Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti" dedi.







2021'de Avrupa Birliği'nin en fazla ithalat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Eroldu, şöyle devam etti:

"2020'de Çin'in Avrupa'ya gerçekleştirdiği otomobil ihracatı 2.7 milyar, Türkiye'nin 8.4 milyar dolardı. 2021'de Çin'in ihracatı 7.6 milyar dolara yükselerek, Türkiye'ye paralel seviyeye geldi. 2022'de Türkiye'nin ihracatı 8.6 milyar dolar, Çin'in ihracatı ise 15.5 milyar dolara çıktı. Avrupa Birliği'ne en yüksek ihracat yapan ülke olma konumumuzu kaybedeceğiz gibi gözüküyor."



ÇİNLİLERE TÜRKİYE DAVETİ

Çinlilerin otomotiv dünyasındaki yerini değerlendiren Eroldu, "Çinli markaların Avrupa'daki satışları çok yüksek değil. Avrupa'daki artışların büyük kısmı Avrupalı üreticilerin Çin'de yaptırdıkları araçlar. Ama ikinci dalgada Çinli markalar da Avrupa'ya gelecekler. Bu durum hem Avrupa hem de Türkiye otomotiv sanayisini orta vadede etkileyecek. Bu yönetilmesi gereken bir konu. Sanayi olarak görüşümüz rekabetin yasaklanması gibi bir şeyden çok Çinlilerin Türkiye'de üretim yapmasını sağlamamız lazım. Çinlileri de Türkiye'de otomotiv sanayinin bir parçası yapmalıyız" şeklinde konuştu.







DÜNYADA İKİ SIRA YÜKSELDİK

Türkiye'nin otomotiv dünyasında önemli bir üretici olduğunu söyleyen Eroldu, şöyle devam etti: "Bugün otomobil üretiminde Avrupa'da altıncı, ticari araçta birinci, toplamda da dördüncü ülkeyiz. Dünyada 2021'de otomobil üretiminde 16'ncı sıradaydık. 2022'de Rusya ve İngiltere'nin önüne geçerek 14'üncü konumuna geldik. Ticari araç üretiminde 9'unculuğumuz devam ediyor."



YATIRIM AMAÇLI OTO ALINIYOR

İç pazardaki durumu değerlendiren Eroldu, "Araç tedariği yeterli olsaydı, pazarda daha fazla araç satılırdı. Bütün yerli üretici ve ithalatçı markalarda bekleme listeleri var. Ancak, talebin önemli bir kısmının yatırım amaçlı olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla çok uzun süre sürdürülebilir bir talep değil" dedi.