Türkiye’de üretip Avrupa’ya satacak

Türkiye, Çinli markalar için Avrupa’ya giriş kapısı olacak. Çinli Chery, Türkiye’de üretim yapıp, Avrupa’ya satış hedefleyen markalar arasında

Çin dünyanın en büyük otomotiv üreticisi. 2022'de 27 milyon adet araç üretimi gerçekleşti. Üretilen araçların çoğu iç pazarda satılıyor. 2022'de Çin otomotiv pazarında 26.8 milyon adet araç satışı gerçekleşti.

Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışında da boy gösteriyor. Çinli üreticilerin ihracat adetleri her geçen gün artıyor. Çin'in otomotiv ihracatı üç kat artışla 2022'de 2.5 milyon adete yükseldi. Japonya ve Almanya'dan sonra en büyük ihracatçı oldu.

Çinli markalar özellikle Avrupa pazarlarını hedefliyor. Çin'in Avrupa'ya ihracatı 2020'de 2.7 milyar dolar seviyesindeydi. 2021'de bu rakam 7.6 milyar dolara, 2022'de ise 15.5 milyar dolara çıktı.

Çin, bu rakamı katlamak istiyor. Ancak Avrupa, Çinli otomobilleri batılı markaların baskısıyla vergi ile durdurmayı planlıyor.

İşte bu durum hem Çin hem de Türkiye için önemli bir fırsat sunuyor. Çinli markalar, üretim üssü olarak Türkiye'yi seçerse Avrupa'ya vergisiz girme şansı bulacaklar.







PAZAR POTANSİYELİ

Chery, bu fırsatı yatırıma dönüştürmeyi düşenen Çinli markalardan. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, grubun Wuhu'daki genel merkezinde Türk gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Türkiye için büyük planları olduğunu söyleyen Tongyue, yatırım yapmayı istediklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir nüfusa sahip olduğunu, otomotiv pazarının potansiyelinin de büyük olduğunu ifade eden Tongyue, "Üretimi burada yapıp Avrupa'ya satmayı düşünüyoruz. Satışların yüzde 15'ini kapsayabilir burada üretilecek modeller. Yatırım için Avrupa'daki potansiyel ülkeler arasında Türkiye'nin önemli bir yeri var. Ülkemizde 'Çin'de, Çin için' sloganını kullanıyoruz. Kim bilir belki bir gün Türkiye'de de 'Türkiye ve Avrupa için' sloganını da kullanabiliriz." dedi.







İLK HAFTADA REKOR SATIŞ

Türkiye'de yaklaşık iki ay önce satışa sunulan Chery, ciddi bir taleple karşılaştı. İlk haftada 609 adetle rekor satış yapan markanın toplam satışları yaklaşık bin 600 adet oldu. Türkiye'de emekleme döneminde olduklarını söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, talebi karşılamaya çalışacaklarını ifade etti. Mayısta yaklaşık 4 bin adet satış planladıklarını anlatan Si, yıl sonu tahmini vermekten kaçındı. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da, üretim konusunda hiçbir sorunlarının olmadığını tüm taleplere cevap verebileceklerini ve yaklaşık 30 günde otomobil sevkiyatı yapıldığını söyledi. İlk aylık satış rakamları, tedarik sorunu yaşanmadığı taktirde Chery'nin yıl sonunda 40 bin adetleri zorlayan bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.



MODEL SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de ilk etapta üç modelle giren Chery de model sayısı artacak. Başkan Si Fenghuo, sedan Arizzo8 modelini, Omoda'nın elektrikli versiyonu, B segmentindeki Tiggo 5'i ve Jetour'a satışa sunacaklarını söyledi. Fenghuo, premium segmentteki Exeed için ise "Şimdilik ana hedefimiz Türkiye'deki pazar payımızı güçlendirmek. İlk adımda pazar payımızı yüzde 7'ye ulaştırmayı planlıyoruz. O noktaya geldiğimizde, premium markamızı pazarlamak için güçlü bir zemin oluşturacağız" dedi.







80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

- 1997'de Çin hükümeti tarafından kurulan Chery, 10'dan fazla fabrikası bulunuyor. Toplam üretim kapasitesi 1.2 milyon adet. 2024'de kapasite 2 milyon adete çıkacak.

- Chery, çarpışma testlerini Wuhu'daki tesislerinde gerçekleştiriyor. Ayrıca Asya'nın ilk sessiz laboratuvarında, aracın kabin içi gürültü seviyesi, motor, egzoz sesi gibi titreşim seviyeleri ölçülüyor.

- Chery, 2003'ten bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda bulunuyor. 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 2.1 milyon adedi Çin dışında olmak üzere dünya genelinde 10 milyon adet Chery, yollarda dolaşıyor.

- Şirketin genel merkezinin de bulunduğu Wuhu'daki Mega Fabrikası'nda yılda 300 bin adet otomobil ve 200 bin parça üretim kapasitesi var. Dakikada bir otomobilin banttan indiği fabrikada 362 robot bulunuyor.







YATIRIM İÇİN İYİ TERCİH

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo de, yatırımla ilgili Türkiye'nin şansının yüksek olduğu mesajını verdi. Si Fenghuo, "Chery'nin Avrupa pazarı için farklı planları var. Türkiye'de bu planların göbeğinde. Fakat yatırım için pazarda gücümüz olması gerekiyor. Ardından projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Şahsi fikrim, Türkiye'nin yatırım için oldukça iyi bir tercih olacağı yönünde. Türkiye pazarı oldukça büyük. Farklı markaların üretimleri var. Bu da Türkiye'yi daha değerli kılıyor" dedi.







ÇİNLİ CHERY'DE TÜRK İMZASI

Chery modellerinin tasarımından bir Türk sorumlu. 2012'de Chery'nin Şanghay'da bulunan tasarım stüdyosunun başına geçen Hakan Saraçoğlu, Tasarım Direktörlüğü görevini 11 yıldır sürdürüyor. Amerika'daki Art Center of Design'dan mezun olan Saraçoğlu, Ford ve Porsche'da çalıştı.







ŞANGHAY FUARI'NA TÜRK AKINI

Şanghay Otomobil Fuarı Türk girişimcilerin akınına uğradı. Çinli markaların distribütörlüğünü almak isteyen girişimciler, fuarda görüşmeler yaptı. Çin'e gelen girişimciler arasında büyük gruplar dışında, yatırımcılara danışmanlık veren isimler de yer aldı. Çin'de yaklaşık 200 marka var. Bakalım bu görüşmeler sonrasında Türkiye'ye kaç yeni marka daha gelecek.