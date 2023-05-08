Çinli otoların Türkiye sevdası

Türkiye, Çinli elektrikli otomobil markalarının akınına uğradı. Çin’de üretilen elektrikli otomobillere getirilen yüksek vergiye rağmen, fiyat avantajını koruyan markalar Türkiye’ye girmek için gün sayıyor

Türkiye otomotiv pazarına giren elektrikli araçlardaki marka ve model sayısında büyük artış yaşanıyor. Özellikle Çinli markalar birbiri ardına yollara çıkıyor. Çin'de üretilen elektrikli otomobillere getirilen yüksek vergiye rağmen, fiyat avantajını koruyan markalar Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Bugün itibarıyla Türkiye otomotiv pazarında SAIC tarafından üretilen MG, Skywell, Seres gibi Çinli markaların elektrikli araçları satılıyor. Çinli Chery de kısa bir süre önce Türkiye'ye tekrar giriş yaptı. Ancak ilk etapta markanın içten yanmalı motorlu araçları satılıyor. Elektrikli modeller daha sonra gelecek. Çinli BYD Türkiye'de girmek için gün sayıyor.









YENİ MARKALAR DA YOLDA

Binek otomobiller dışında elektrikli ticari araç markaları da Türkiye'ye gelmenin planlarını yapıyor. Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC çatısı altında yer alan MAXUS markası, Doğan Trend distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye gelen son Çinli marka Leapmotor oldu. Ulu Motor'un distribütörlüğünü yaptığı markanın satışa sunulan ilk modeli T03 oldu. Markanın ayrıca sedan, C-SUV ve coupe modeli bulunuyor.









YÜZDE 8'E ULAŞACAK

Ulu Motor CEO'su Mahmut Ulubaş, yıl sonuna kadar 2 bin adet otomobil satışı hedeflediklerini söyledi. Leapmotor yanı sıra Çinli Skywell'in de distribütörü olduklarını hatırlatan Ulubaş, "İki markamızda pazarın yüzde 15'ine denk gelen toplam 6 bin adet satış hedefimiz var. Elektrikli otomobil satışlarının toplam satışlardan aldığı payın 2023 sonunda yüzde 8'lere ulaşmasını bekliyoruz. Bu oran 2024'de yüzde 20'lere çıkacak" dedi.



YÜZDE 442 ARTTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Nisan aylarında yüzde 442 artarak 7 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde 1.388 adet olmuştu. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 3'e yükseldi. Sadece nisanda 2 bin 857 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin pazar payı nisanda yüzde 3.6 oldu.



GÜMRÜK VERGİSİNE RAĞMEN İDDIALI

İlave vergiye rağmen fiyat avantajını koruyan T03 modelinin WLTP kombine menzili ise 280 km. Şehir içi ulaşımda menzil 417 km'ye kadar çıkıyor. Yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 36 dakikada ulaşan T03, 6 yıl veya 100 bin km batarya garantisiyle satılıyor. 3.6 metre uzunluğa 1.6 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip model, sıfırdan 100 km/s hıza 12.1 saniyede ulaşıyor. Ayrıca otomobil 210 litre bagaj hacmine sahip ve koltuklar yatırıldığında bu hacim 508 litreye çıkıyor.