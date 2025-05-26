Elektrikli otoda hedef 150 bin

Elektrikli otomobil pazarında voltaj yükseldi. Nisanda 13 bin adete çıkan satışlardan sonra yıl sonu hedefi 120 binden 150 bin adetlere çıktı

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobil satışları yükselişe geçti. Yıla 6 bin 71 adetlik satışla başlayan elektrikli otomobil pazarında voltaj daha sonraki aylarda artmaya başladı. Şubatta 10 bin 324, martta 12 bin 704, nisanda 13 bin 191 adet satış gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk dört ayındaki elektrikli otomobil satışları ise toplam 42 bin 290 adet oldu. Bu dönemde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 13.7'e yükseldi.







Bu trendin yılın diğer aylarında da devam etmesi bekleniyor. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren modellerin sayısındaki artış, pazarın büyümesine neden oluyor. Bu yüzden pazar tahminleri her ay değişiyor. Daha önceki aylarda 120 bin olarak tahmin edilen elektrikli otomobil pazarının, 2025 sonunda 150 bin adetlere çıkacağı konuşulmaya başlandı.







PAZAR % 50 BÜYÜYECEK

Yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli modeli Inster'i satışa sunan Hyundai Türkiye de, elektrikli otomobil pazarı tahmini yükseltti. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, pazarın 2024'e göre yüzde 50 artışla 150 bine çıkacağını söyledi. Türkiye'de Kona, Ioniq 5 ve Ioniq 6 olmak üzere üç elektrikli model satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Berkel, Inster'le birlikte hedeflerini yükselttiklerini kaydetti. 2025'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 5.3 pay hedeflediklerini söyleyen Berkel, "2024'te 4 bin 945 adet elektrikli araç sattık. 2025'te yüzde 61 artışla 8 bin adet toplam elektrikli araç satışı hedefliyoruz. Bu rakamın 1500 adeti Inster olacak" dedi.



İZMİT'TE ELEKTRİKLİ MODEL ÜRETECEK

2030'da 21 yeni elektrikli otomobil üretmeyi hedefleyen Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında da bir elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Türkiye'de üretilmesi planlanan elektrikli modelin, eylülde Almanya'da düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Yeni model 2026'ın ikinci yarısında İzmit tesislerinde bantlardan inecek.