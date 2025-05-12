Elektrikli otoda Avrupa’yı yakaladık

Nisanda yüzde 116.4 artışla 13 bin 191 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 15.4 oldu. Böylece Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa’nın pazar payını yakaladı

Türkiye'de elektrikli araçlara geçiş hızla sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, nisanda yüzde 116.4 artışla 13 bin 191 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 15.4'e çıktı. Böylece Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa'nın pazar payını yakaladı. Avrupa'da elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 15 civarında seyrediyor. Yılın ilk dört ayında ise elektrikli otoların satışları 42 bin 290 adete ulaşırken, pazar payı ise yüzde 13.9 oldu. ODMD verilerine göre şarj edilebilir hibrit satışları nisanda yüzde 1267.8 artışla 6 bin 415 adete yükseldi. Pazar payı nisanda 7.5'e çıktı. Yılın ilk dört ayında ise yüzde 1.554 artışla 15 bin 850 adet fişli hibrit satıldı.

Pazar payları ise bu dönemde 5.1 oldu. Dünyada şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları kapsayan yeni enerjili araç (NEV) olarak tanımlanan bir segment olduğunu söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Dünya genelinde yeni enerjili araç trendi büyüyor. Türkiye'de de bu segmentin payı yüzde 23'lere yükseldi. Yani her dört araçtan biri yeni enerjili araç olarak satılıyor. BYD Türkiye, hem nisanda hem de yılın ilk dört ayında Yeni Enerjili Araç pazarının lideri oldu" dedi.

SATIŞ HEDEFİ 50 BİN ADET

BYD'nin Türkiye'deki performansından söz eden Ergun, nisanda 5 bin 397 adet satışla bugüne kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 6.3'e ulaştıklarını söyledi. Ergun, şöyle devam etti: "2025'in ilk dört ayında 13 bin 608 adet satışla, BYD Türkiye, yılın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu. Nisanda BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz."



TÜRKİYE ÇOK ÖZEL KONUMDA

Türkiye'nin BYD için çok özel bir konumda olduğunun altını çizen Ergun , şunları anlattı: "SEAL U DM-i lansmanını Avrupa'dan önce Türkiye'de gerçekleştirdik. Normalde bu tür tanıtımlarda Avrupa pazarı önceliklendirilirken, bu kez Türkiye'nin önceliklendirilmiş olması bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Türkiye'deki vergi sistemine uygun olan SEAL sedan modelinin 160 kW'lık versiyonu için BYD Global ile görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Yaklaşık altı aylık bir sürecin ardından, bu talebimizd e olumlu karşılandı. SEAL modelinin 4x2 versiyonu yalnızca Türkiye'ye özel olarak üretildi."