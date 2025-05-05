20 yeni elektrikli oto geliyor

Türkiye’de elektrikli otomobil rekabeti yeni modellerle artıyor. 2025 sonuna kadar en az 20 yeni elektrikli model yollara çıkacak

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli rekabeti yeni modellerle artıyor. Birçok marka yeni modellerini satışa sunmak üzere hazırlık yapıyor. 2025'in sonuna kadar en az 20 yeni elektrikli model Türkiye'de yollara çıkacak. Bu modeller arasında Renault 5, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, BYD Sealion 7, Kia EV4, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Volkswagen ID. 3, Togg TF10, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri, Opel Frontera, Mercedes-Benz CLA, Volvo EX30 ve Fiat Grande Panda bulunuyor.

YIL SONUNDA GELECEK

Son olarak Citroen'in geçtiğimiz hafta dünya lansmanını yaptığı Citroen C5 Aircross modeli de yıl sonunda Türkiye'ye gelecek. Baştan aşağı yenilenen Citroen C5 Aircross'un plug-in hibrit, mild hibrit ve elektrikli versiyonları bulunuyor. Ancak, Türkiye'ye ilk olarak elektrikli versiyonu gelecek. Yeni e-C5 Aircross, iki farklı elektrikli motorla sunuluyor. 201 bg standart menzilli versiyonda bulunan 73 kWs'lık batarya 520 km menzil sunuyor. 230 bg uzun menzilli versiyonda 97 kWs bataryanın menzili ise 680 km'yi buluyor.

120 BİN ADET BEKLENTİSİ

2025'e 6 bin 71 adetlik satışla başlayan elektrikli otomobil pazarı, şubat ve martta vites büyüttü. Şubatta 10 bin 324, martta 12 bin 704 adetlik satış gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yılın ilk üç ayında yüzde 13 oldu. Bu trendin yılın diğer aylarında da devam etmesi bekleniyor. 2025'te elektrikli otomobil satışlarının 120 bin adetlere çıkacağı tahminleri yapılıyor. 2024'te elektrikli otomobil pazarı yüzde 51.75 artışla 99 bin 489 adet oldu. Pazar payı yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti.



VOLTAJI YÜKSELTİYOR

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli model atağına geçen markalardan biri de Fransız Citroen. 2024'te C4, C4 X ve Ami ile elektrikli otomobil pazarında yer alan Citroen, mayıs sonunda e-C3 ve e-C3 Aircross modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Marka yıl sonunda ise C5 Aircross'un elektrikli versiyonunu Türkiye'ye getirecek. Elektrikli araçların Türkiye'de müşterilerin deneyimledikçe sevdiğini ve alıştığını söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, şöyle devam etti: "2024'te planladığımız ölçüde elektrikli penetrasyona ulaştık. C4, C4 X ve elektrikli araçlarımız var zaten. Yeni C3 ve C3 Aircross'larda da elektrikli versiyonlar olacak ve ciddi anlamda penetrasyonu olacak. Binek araçlar içerisinde bakıldığı zaman da yüzde 20-25'lik bir oranda elektrikli satışına ulaşacağız." 2025'te yeni modellerle birlikte toplam 72 bin adetlik satış hedeflediklerini söyleyen Duran, bu adedin yüzde 35'nin yani yaklaşık 25 bin adedinin hafif ticari araçtan gelmesini planladıklarını ifade etti. Duran, Citroen'in pazar payının da yüzde 4.9'tan yüzde 6'ya çıkacağını kaydetti. Duran, şöyle devam etti: "Yenilenen C4 ve C4 X modeline özellikle bir parantez açmak isterim. Citroen Türkiye olarak geçen yıl en çok sattığımız modelimiz C4 X oldu. Bu yıl da de en çok satacağımız yani amiral gemisi modelimiz C4 X olacak."