Çin’e niyet Avrupa’ya kısmet

2024’ten itibaren şarj edilebilir hibrit otolara ÖTV avantajı uygulanıyor. Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak Çinli BYD için verilen teşvikten BYD’den daha fazla Avrupalı markalar faydalanıyor

Türkiye'de plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit otomobiller, 2025'e hızlı girdi. Şarj edilebilir hibrit satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.829 artışla 9 bin 435 adete çıktı. Bu dönemde şarj edilebilir hibritlerin pazar payları yüzde 4.2 oldu. 2024 sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 300 artışla 9 bin 921 adet şarj edilebilir hibrit satılmış, pazar payı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmişti. Yeni modellerle birlikte şarj edilebilir hibrit araçların satışlarının 2025 sonunda 100 bin adete, pazar payının ise sonunda yüzde 7'lere çıkması bekleniyor.







TEŞVİK AVRUPALILARA YARIYOR

Şarj edilebilir hibritlerin satışlarının yükselmesinin nedeni ise vergi avantajı. 2024'te bu araçların ÖTV'si yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda uygulanmaya başlandı. ÖTV avantajı, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Çinli BYD için verildi. Ancak, teşvikten BYD'den daha fazla Avrupalı markaların faydalandığı görüldü. Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu da, bu konuya dikkat çekti. Plug-in hibritlerin Türkiye pazarından aldığı payın ve ithalatının arttığını söyleyen Eroldu, "Satışlar 2024'ün ilk üç ayında 489 adetken, 2025'in aynı döneminde 9 bin 500'lere yaklaştı. ÖTV teşviği yerli yatırım yapacak bir firmayı desteklemek için çıkarıldı. Ancak plug-in adetlerinde yalnızca Çinli oyuncular yok. Şu anda Avrupalı üreticilerin de bu teşvikten faydalandığını görüyoruz. Böylece vergi teşviklerinden dolayı pazarda plug-in'lere doğru bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Talebin buralara doğru hareket etmesi piyasadaki yerli üreticiler için iyi bir şey değil" dedi.







3 AYDA 344 BİN ADET ARAÇ ÜRETİLDİ

2025 Ocak-Mart aylarında toplam üretim yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 7 gerileyerek 220 bin 927 adet olarak kaydedildi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 352 bin 299 adede ulaştı.

Ticari araç grubunda, yılın ilk çeyreğinde üretim yüzde 11 oranında azalırken, bu düşüş ağır ticari araç grubunda yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 seviyesinde oldu.



KAPASİTE KULLANIMI % 65

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.



HEDEF AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜLÜK

Türkiye, otomobil üretiminde Avrupa'da altıncı sırada, hafif ticaride ikinci sırada bulunuyor. Toplam hafif araçlarda ise 2024'ü bir basamak gerileyerek beşinci sırada kapattı. Dünyada da 13'üncü sıraya geriledik. Otomotiv sanayisinin iddialı hedefleri olduğunu söyleyen Eroldu, dünyada 10'uncu, Avrupa'da ise üçüncü sıraya çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.



AR-GE HARCAMASI YÜZDE 61 ARTTI

Otomotiv sanayi 2024'te 1.2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Son 10 yılda yapılan yatırımların toplamı 10 milyar dolara ulaştı. 2024'te yüzde 61 artışla 21.3 milyar TL Ar-Ge harcaması yapıldı. OSD'nin 13 üyesinin 16 Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 6 bin Ar-Ge çalışanı bulunuyor.