Otoda leasing dönemi

Leasing ile vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek kişiler, araç bedelinin yüzde 100'ünü finanse ederek 12, 24 veya 36 aylık sabit ödeme planlarından yararlanabiliyor. Böylece banka kredi limitleri de dolmuyor.

Otomotiv pazarı 2026 Ocak-Eylül aylarında yüzde 13,39 daraldı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 803 bin 465 adet oldu. 2026 sonu satış tahminleri 1,1 milyon adete geriledi.

Ancak daha önce 1,3 milyonluk pazar için hazırlık yapan otomotiv firmaları, büyük stoklarla yılın son çeyreğine girdi. Stokları eritmek için kampanyalara başvuran firmalar, istedikleri sonuçları alamadı. Bu yüzden leasing seçeneğine başvurdu. Son olarak Hyundai ve Toyota, leasing araç alımlarını kolaylaştıracak yeni finansman çözümü olan leasingi hayata geçirdi. İki firmanın dışında Opel, Citroen, DS, Peugeot, Fiat, Jeep markaları da leasing seçeneği sunuyor.

ALTERNATİF FİNANSMAN

Leasing ile vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek kişiler, araç bedelinin yüzde 100'ünü leasing ile finanse ederek 12, 24 veya 36 aylık sabit ödeme planlarından yararlanabiliyorlar. Böylece işletmeler banka kredi limitlerini ticari faaliyetleri için kullanmaya devam ederken sermayelerini de farklı yatırım ve iş fırsatlarında değerlendirebiliyorlar.

Bu sayede araç yatırımını işletme sermayesinden karşılamak istemeyen ticari müşterilere alternatif bir finansman modeli sunuluyor. Nakit satın alımlarda sermayenin önemli bir bölümü araç yatırımına yönlendirilirken, krediyle yapılan alımlarda ise müşterilerin mevcut banka limitleri devreye giriyor. Leasing modeli ise işletmelere finansal kaynaklarını ana faaliyetleri doğrultusunda kullanmaya devam edebilme esnekliği sağlıyor. Leasing döneminin tamamlanmasının ardından aracın mülkiyeti müşteriye devrediliyor.