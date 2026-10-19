Otocuların Türkiye mesaisi

Otomotiv markalarının yurtdışındaki fabrikaları Türkiye için mesai yapıyor. Volvo’nun Malezya’daki, Fiat’ın Fas’taki fabrikalarının en büyük müşterisi Türkiye

Avrupa'nın en büyük altıncı otomotiv pazarı Türkiye, birçok markanın da gözdesi. Bazı otomotiv markaları bazı modellerini adeta Türkiye için üretiyor. Fabrikalar Türkiye için mesai yapıyor.

Volvo'nun Malezya'daki fabrikasında üretmeye başladığı elektrikli ES90 modelinin en büyük müşterisi Türkiye oldu. Daha önce de markanın EX30 modelini ürettiği Belçika fabrikası adeta Türkiye için çalışmıştı. 2025'te üretilen EX30'ların büyük modeli Türkiye için üretilmişti.

EGEA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Son olarak Fiat da Grizzly modelini Türkiye için tasarlayıp üretmeye başladı. Dolayısıyla Fas'taki Fiat fabrikasında üretilen Grizzly modelinin en büyük müşterisi de Türkiye olacak. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve yıl sonunda Türkiye'de satışa sunulması planlanan Grizzly modeli, Fiat Egea'nın boşluğunu dolduracak.

EN BÜYÜK PAZAR TÜRKİYE

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, aralıktan itibaren satışına başlayacakları Grizzlyz hibrit ve Fastback modelinin Avrupa'daki en büyük pazarının Türkiye olmasını beklediklerini söyledi. Otomobilin geliştirme aşamasında Türk tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri göz önüne alındığını açıklayan Aytaç, teknik testlerinin büyük bölümünün de Türkiye'de gerçekleştirildiğini anlattı.

Grande Panda'dan izler taşıyan model, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. İki versiyon da aynı anda satışa sunulurken öncelikli olarak 1.2 lt 145 beygirlik hibrit motor seçeneği gelecek.