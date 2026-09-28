Avrupa’da ezber bozuldu

Avrupa’da elektrikli dönüşüm hızlandı. Elektrikli otoların payı tahminlerin üzerinde artarak yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu dönüşüm Yılın Otomobili seçimlerinde de görülüyor. 2027 adayları arasında içten yanmalı modellerin sayısı sadece altı

Avrupa otomotiv pazarında ezber bozuldu. Otomotivde elektrikli dönüşüm hızlandı. Ağustos 2026'da elektrikli otomobillerin Avrupa'daki payı tahminlerin üstünde gerçekleşerek, yüzde 30'un üzerine çıktı.

Auto Ajans'ın haberine göre, ağustosta elektrikli araç satışları yüzde 54.2 artışla 202 bin 833 adede ulaştı. Elektriklilerin pazar payı rekor seviyeye yüzde 30.5'e yükseldi. İlk sekiz ayda ise pazar yüzde 33.1 artışla 1.67 milyon adet oldu. Bu yükselişte ABD-İran savaşının etkisiyle fırlayan akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Avrupa'da elektrikli dönüşüm uzun süredir devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş bu dönüşümü hızlandırdı. Bu dönüşüm Avrupa'da Yılın Otomobili seçimlerinde bile kendisini gösteriyor.

Otomobil dünyasının 'Oskar'ı olarak kabul edilen Car of The Year (COTY)- Avrupa'da Yılın Otomobili arasında elektrikli araçların sayısı düne kadar bir elin parmaklarını geçmezdi. Bugün durum değişti. 2027 adayları arasında içten yanmalı modeller yok denecek gibi. Sadece Honda Prelude, Renault Clio, Toyota Rav4, Lexus ES, BYD Dolphin G, Volkswagen T-Roc içten yanmalı motorlara sahip. DS No7 ve Mazda CX5 modellerinde de içten yanmalı versiyonlar var. Geri kalan tüm otomobiller elektrikli.

ÇİNLİLERİN AVRUPA ÇIKARMASI

Bu arada Çinli otomobillerin rüzgârı Avrupa'da Yılın Otomobili seçimlerinde de kendini gösteriyor. Her yıl COTY için yarışan Çinlilerin sayısı artıyor. Bu yıl 26 aday otomobil markası arasında 9 Çinli marka bulunuyor. BYD, Changan, GAC, Denza, MG, Leapmotor, Zeekr, Xpeng, Polestar 2027 Avrupa'da Yılın otomobili için yarışacaklar. Avrupa'nın otomobil Oscar'ı olarak görülen Car of the Year-COTY (Avrupa'da Yılın Otomobili) organizasyonunda ilk etap başladı. COTY jüri üyeleri bu yıl 38'incisi düzenlenen dünyanın bağımsız en büyük test sürüşü Tannistest'te bir araya geldi. 22 ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla belirlenecek 7 finalist 30 Ekim'de açıklanacak. 2027 Yılın Otomobili ise 9 Ocak 2027'de Brüksel Otomobil Fuarı'da düzenlenecek törende anons edilecek.