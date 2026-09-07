Büyük savaş 2027’de başlıyor

Elektrikli otomobil pazarında büyük rekabet 2027’de yaşanacak. Otomobil markaları yeni modellerini 2027’de satışa sunmaya hazırlanıyor

Türkiye elektrikli otomobil pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Markalar birbiri ardına yeni modellerini satışa sunuyorlar. Hyundai Ioniq 3 modelini, Mercedes-Benz yeni elektrikli C-Serisi'ni ve yeni GLA serisinin elektrikli versiyonunu, Volvo ise yeni elektrikli EX60 ile ES90 modellerini 2026 içinde yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Ancak elektrikli otomobilde asıl rekabet 2027'de yaşanacak. 2027'nin ilk çeyreğinde Volkswagen'in elektrikli ürün atağı başlayacak. İlk olarak ID.Polo ve ID.Cross satışa sunulacak. B sınıfındaki bu önemli iki elektrikli model ile birlikte ID.4'ün yerini alacak, elektrikli C SUV modeli de ilk çeyrekte satışa sunulacak.

Türkiye'nin yerli markası Togg da 2027'de üçüncü modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Togg, T6X modelini haziranda ön siparişe açacak. Dacia'nın elektrikli modeli Spring, yılın ikinci yarısında Türkiye'de yollara çıkacak. BMW, elektrikli i3 modelinin satışına yılın ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor. Hyundai ise elektrikli Staria'yı satışa sunacak.

100 OTODAN 18'İ ELEKTRİKLİ

Elektrikli otomobil satışları Türkiye otomobil pazarındaki daralmaya paralel olarak düşüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre ağustosta elektrikli otomobil satışları yüzde 32 düşüşle 11 bin 878 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında ise 105 bin 255 adet elektrikli otomobil satıldı. Ocak-ağustos aylarında pazar yüzde 12 daraldı. Bu dönemde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18.7 oldu.

SKODA VOLTAJI YÜKSELTİYOR

2027'deki elektrikli oto rekabetine Skoda da katılacak. Marka yeni elektriklisi Epic'i haziranda Türkiye'de satışa sunacak. Skoda'nın elektrikli model sayısı böylece üçe çıkacak. Marka şu anda Kodiaq ve Eroq modelleriyle elektrikli pazarında rekabet ediyor. Skoda, 2008'in ilk çeyreğinde elektrikli model ailesine Peaq modelini ekleyecek. Skoda'nın bugüne kadar ürettiği en büyük SUV olan Peaq, markanın yeni amiral gemisi olacak.