Küçük elektrikli otoda dev rekabet

Türkiye otomobil pazarında kompakt elektrikli otolarda rekabet artıyor. İki Güney Koreli marka Kia ve Hyundai, B segmentinde yer alan yeni elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Türkiye otomotiv pazarında 2026 Ocak-Temmuz aylarında toplam 93 bin 403 adet elektrikli otomobil satıldı. Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 18.6 olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8.6 düştü. Buna rağmen elektrikli otomobil pazarının 2026 sonunda 200 bin adeti zorlaması bekleniyor.

Pazarda düşüş yaşanmasına rağmen, yeni elektrikli otomobiller birbiri ardına satışa sunuluyor. Özellikle fiyatları daha ulaşılabilir olan 160 Kw'nin altında yüzde 25 ÖTV dilimine giren elektrikli modellerde rekabet artıyor.

Hyundai de İzmit tesislerinde elektrikli Ioniq 3 modelinin seri üretimine başladı. Türkiye'de üretilen ikinci elektrikli otomobil olan Ioniq 3, yüzde 25 ÖTV ile eylülde satışa sunulacak. Ioniq3 ile birlikte Hyundai'nin elektrikli otomobil ürün gamı altıya çıkacak. Marka şu anda Türkiye'de elektrikli Inster, Kona, Ioniq5, Ioniq6 ve Ioniq9 modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

PREMIUM SEGMENT HAREKETLİ

Premium segmentte elektrikli otomobiller konusunda öncülük yapan markalardan Mercedes-Benz, yeni elektrikli C-Serisi'ni yılın üçüncü çeyreğinde yeni GLA serisinin elektrikli versiyonunu ise yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunacak. Elektrikli otomobil pazarının iddialı markalarından Volvo da yeni elektrikli modeli EX60'ı ağustos sonunda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. X60'ın ilk etapta dört çeker ve 660 km'ye kadar menzil sunan P10 versiyonu gelecek.

MODEL SAYISI 5'E ÇIKTI

Kia'nın kompakt sınıfta yer alan yüzde 25 ÖTV ile satışa sunduğu yeni elektrikli modeli EV2, ağustosta ön siparişe açıldı. EV2'de iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. EV2 ile Kia'nın elektrikli otomobil pazarındaki model sayısı beşe çıktı. Markanın Türkiye'de EV3, EV6, EV9, Niro elektrikli modelleri bulunuyor.