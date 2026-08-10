Yerli üretilen araç sayısı 30’a çıkacak

Türkiye’de yerli üretilen binek otomobil ve hafif ticari araç sayısı bugün itibarıyla 24. Bu sayı 2026 sonunda 30’a çıkacak. İki binek yerli otomobil, dört yerli hafif ticari araç, Türkiye’deki fabrikalarda üretilmeye başlanacak

Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli otomobil ve hafif ticari araçların sayısı 2026 sonu itibariyle 30'a çıkacak. Şu anda Türkiye'de üretilen yerli araçların sayısı 24 adet. Ancak bu sayıya ağır ticari araçlar kamyon, otobüs, midibüs ve traktörler dahil değil.

Bugün itibariıyla Türkiye'de üretilen yerli binek otomobillerin sayısı 10'u buluyor. Yıl sonuna doğru iki yerli binek otomobil daha üretilmeye başlanacak. Renault, Dacia Striker modelini Hyundai ise elektrikli Ioniq 3'ün üretimi için gün sayıyor.

Hafif ticari araçlarda da yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter üretimi başlayacak.

YERLİ ARAÇLARIN PAYI ARTACAK

2026'de devreye girecek yeni yatırımlarla birlikte yerli araçların payının yükselmesi bekleniyor. 2025'te otomotiv pazarında yüzde 29 olan yerli araçların payı, 2026 Ocak-Haziran döneminde 5 puan artışla yüzde 34'e çıktı. Binek otomobilde yerli üretimin payı yüzde 31'den yüzde 35'e çıktı. Hafif ticaride yüzde 20 olan yerli araçların payı yüzde 23'e çıktı.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, "Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretimine daha önce başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo'nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel'in Türkiye'de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek. Combo'nun Türkiye'deki başarı hikâyesinin Bursa'da yazılacak yeni bölümüyle birlikte markamızın büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

YERLİ ARAÇLAR

BİNEK OTOMOBİLLER:

Renault Megane Sedan, Renault Clio, Renault Boreal, Renault Duster, Dacia Striker (Yılın üçüncü çeyreğinde üretilecek), Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai Ioniq 3 (Ağustos ayında üretilecek), Toyota Corolla Sedan, Toyota C-HR, Togg T10X, Togg T10F.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR:

Citroen Jumpy, Citroen Berlingo (Yılın üçüncü çeyreğinde üretim başlayacak), Fiat Fiorino, Fiat Scudo, Fiat Ulysse, Fiat Doblo (Altıncı nesil üretim üçüncü çeyrekte başlayacak), Ford Courier, Ford Custom, Ford Transit, Isuzu NLR, Isuzu N-Wide, Opel Vivaro, Opel Zafira, Opel Combo (Yılın üçüncü çeyreğinde üretimi başlayacak.), Peugeot Expert, Peugeot Rifter (Yılın üçüncü çeyreğinde üretim başlayacak.), Tenax C35D, Volkswagen Transporter.