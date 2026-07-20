Avrupa’da Çin korkusu büyüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri Sigrid de Vries, Avrupa otomotiv sektörünü bekleyen Çin tehlikesine dikkat çekiyor. Asya, küresel otomotiv üretiminin yüzde 62’sini gerçekleştirirken, Avrupa’nın payı yüzde 14.6 oldu

Küresel otomotiv endüstrisinin ağırlık merkezi hızla doğuya kayıyor. Çin ve Asya pazarı, Avrupa'nın yakalamakta zorlandığı bir hızla büyüyor. Rakamlar da bu durumu ortaya koyuyor. 2025'te Çin'de araç satışı yüzde 5.5, üretim ise yüzde 10.4 arttı. Bu dönemde Asya, küresel otomotiv üretiminin yüzde 62'sinden fazlasını gerçekleştirirken, Avrupa Birliği'nin payı yüzde 14.6 seviyesinde kaldı ve üretim neredeyse yerinde saydı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri Sigrid de Vries, Avrupa otomotiv sektörünü bekleyen Çin tehlikesine dikkat çekiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) dergisine konuşan Sigrid de Vries, "Avrupa otomotiv sektörü, artan maliyetler, zayıflayan talep ve hızla yükselen Asya rekabeti karşısında kritik bir eşikte. Dönüşümün başarısı ise artık yalnızca hedeflere değil, sanayi rekabeti gücüne bağlı" dedi.

ŞİMDİ UYANMA ZAMANI

Rekabet sadece küresel ölçekte değil, Avrupa'nın kendi pazarında da hissedlliyor. De Vigris, bu durumu şöyle anlatıyor:

"Avrupa Birliği'ne yapılan otomobil ithalatı artarken, Avrupa üretimi araçların ABD ve Çin gibi önemli pazarlardaki ihracatı geriliyor. Oysa Avrupa'da üretilen araçların üçte birinden fazlası hâlâ küresel pazarlara ihraç ediliyor.

Doğudan yükselen bu yeni güç dengesi, Avrupa için açık bir uyarı niteliğinde. Avrupa'nın yeteneği, inovasyon gücü ve iddiası var. Şimdi bu potansiyeli hayata geçirecek koşulları oluşturma zamanı. Avrupa için uyanış anı tam da şimdi."

ASYA'NIN REKABET GÜCÜ YÜKSEK

Sigrid de Vries, Çin'in yükselişinin uzun vadeli sanayi politikalarına dayandığını söyledi. De Vries, şöyle devam etti: "Batarya yatırımları, kritik hammaddeler üzerindeki kontrol, düşük enerji maliyetleri ve gelişmiş şarj altyapısı bu başarının temelini oluşturuyor. Buna karşılık Avrupa'da artan maliyet baskıları ve katı düzenlemeler, sektörün hareket alanını daraltıyor."

OTOMOTİV EKONOMİNİN TEMEL TAŞI

ACEA Genel Sekreteri Sigrid de Vries, otomotiv sektörünün çelikten kimyaya kadar pek çok alanı etkileyen Avrupa ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu söylüyor. De Vries, "Avrupa otomobil üretmek mi istiyor, yoksa yalnızca ithal etmekle mi yetinecek?" sorusuna, "Bu sorunun yanıtı, kıtanın sanayi geleceğini bütünüyle belirleyecek" yorumunu yaptı.