Şarja 150 milyon dolar harcadık

2025'te elektrikli araçları şarj etmek için yaklaşık 150 milyon dolar harcadık. Bu rakam her yıl katlanıyor.

Türkiye'de yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı artıyor. TÜİK verilerine göre elektrikli otomobillerin sayısı 425 bin adete yükseldi. Elektrikli otomobillerin toplam otomobil parkındaki payı ise yüzde 2.4'e çıktı.

Elektrikli otomobil sayısındaki artışla birlikte Türkiye'de şarj istasyonu sayısı da artıyor. Bugün itibarıyla 183 adet lisanslı şarj ağı işletmecisi bulunuyor.

Şarj noktası sayısı ise yaklaşık 42 bin adet. Elektrikli araç sayısının artışla birlikte elektrik tüketimi de artıyor. Elektrikli araçların 2025'te elektrik tüketimi 458.516 Mwh gerçekleşmiş.

İşte bu tablo şarj istasyonları arasındaki rekabeti artırıyor. Sektörün en büyük ilk 15 firması arasında bulunan Tunçmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer ile otomotivdeki dönüşümü konuştuk.

ELEKTRİK YÜZYILI BAŞLADI

Türkiye'de akaryakıt cirosunun yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu söyleyen Özer, elektrikli araçlar için enerji satışının ise 150 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu rakamın her yıl katlandığını söyleyen Özer, "Türkiye genelinde 40 şehirde 500'e yakın noktada hizmet veriyoruz. 2026'da 1000'in üzerinde istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Kayıtlı 40 bin kullanıcımız var. Bugüne kadar 250 bin üzerinde şarj hizmeti verdik" dedi.

Tunçmatik'in Türkiye'de şarj cihazı tasarlayıp, üreten, kendi yazılımlarını gerçekleştiren, başka şarj ağı istasyonlarına kurulum yapan ve ürünlerini 30 ülkeye ihraç eden sayılı firmadan olduğunu söyleyen Özer, şöyle konuştu:

"Gelecek, elektriğin yüzyılı olacak. İnsanların şebekeye bağımlılığının azaldığı, kendi elektriğini üreten, depolayan ve yöneten yapıların yaygınlaştığı bir döneme giriyoruz. Bu yalnızca konutlar için değil; işletmeler, sanayi tesisleri ve lojistik merkezleri için de geçerli olacak. Elektrikli araç dönüşümü binek otomobillerle sınırlı kalmayacak. Yakında otobüs ve kamyon filolarında, liman ve marina uygulamalarında, maden ve endüstriyel sahalarda elektrikli taşıtların ve onlara özel şarj çözümlerinin hızla arttığını göreceğiz."

ŞARJ İŞİ SADECE ARACI FİŞE TAKMAK DEĞİL

Elektrik enerjisindeki sorunlara çözüm ürettiklerini söyleyen Özer, "Şarj işi artık sadece aracı fişe takmak değil. Enerji yönetimi, filo optimizasyonu, yazılım ve veri analitiği ile iç içe bir yapıya dönüşüyor. Elektriğin üretimi, depolanması, güvenliği ve akıllı yönetimi önümüzdeki yılların en stratejik başlıkları olacak" dedi.

AKARYAKIT İSTASYONU SAYISI ARTMIYOR

Türkiye'de akaryakıt istasyonu sayısı yaklaşık 12 bin 450 civarında. EPDK verilerine göre, son yıllarda istasyon sayısında büyük bir artış gözlemlenmiyor. Ancak elektrikli araç şarj altyapısı, 2026 itibarıyla altın çağını yaşıyor. Son bir yılda yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu sayısı yaklaşık üç kat artarak 17 bin adet seviyesine ulaştı.