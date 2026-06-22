Türkiye’ye 715 milyon euro yatırım

Hyundai 2027’ye kadar yenileyeceği 18 modelin üçünü Türkiye’de üretecek. Sessiz sedasız 715 milyon euro yatırım yapan Hyundai, İzmit’teki tesiste ayrıca batarya üretimi de yapacak

Hyundai, Kore dışındaki ilk fabrikasını kurduğu Türkiye'de yatırıma devam ediyor. Sessiz sedasız 715 milyon euro yatırım yapan Hyundai, İzmit'teki tesiste batarya üretimi de yapacak. Hyundai, Almanya Rüsselsheim'deki AR-Ge merkezinde Avrupa'da Yılın Otomobili Organizasyonu jüri üyelerine özel düzenlediği toplantıda hedeflerini anlattı. 2027'ye kadar 18 modelini yenileyeceğini açıkladı. Türkiye jüri üyesi olarak katıldığım toplantıda başrol adeta Türkiye'nin oldu. Tanıtılan 18 modelden ilki, İzmit'te ağustosta seri üretimine başlanacak Ioniq 3 olacak. Ayrıca i20 ve Bayon'un yeni versiyonları da İzmit'te üretilmeye devam edecek. Markanın Avrupa hedeflerinde önemli rol oynayacak modeller Türkiye'de üretilecek.

BATARYA ÜRETİMİ

Hyundai, Ioniq 3, ardından yenilenen i20 ve Bayon modelleri için 715 milyon euroluk yatırım planlıyor. Bu rakamın içinde 55 milyon euroluk batarya yatırımı da var. Yatırımın yaklaşık 250 milyon eurosu hayata geçti. Geri kalan kısmının gelecek yıllarda tamamlanması planlanıyor. Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet, Türkiye'de 715 milyon euroluk yatırım planladıklarını söyledi. Fabrikanın yüzde 50'sinin elektrikli otomobil üretimi için dönüştürüldüğünü ifade eden Martinet, ayrıca batarya yatırımı yaptıklarını söyledi.

29 YILDA 2.7 MİLYON ARAÇ İHRAÇ ETTİ

İzmit'te üretilen araçlar 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. İhracatın yüzde 80'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriliyor. 1997'de Türkiye'de kurulan şirket, bugüne kadar 2.7 milyon adet araç ihraç etti. Hyundai Motor Türkiye, 2025'te 156 bin 500 adet araç ihraç etti. İhracat geliri 2.06 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2026'nın ilk beş ayında ise 749.3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde 48 bin 376 adet araç ihraç edildi. Yıl sonu ihracat hedefi 140 bin 330 adet.

HYUNDAİ'NİN KG BAŞINA İHRACAT GELİRİ 14.4 DOLAR

TÜRKİYE otomotiv sanayisinin kilogram başına ihracat geliri 13.10 dolar. Hyundai'nin kilogram başına ihracat geliri ise yükseliyor. Hyundai Motor Türkiye'nin 2025'te 11.3 dolar olan kilogram başına ihracat geliri, 2026'da 14.4 dolara yükseldi. Bu rakamın 2027'de katma değeri yüksek modellerle birlikte 15.7 dolara yükselmesi hedefleniyor.

BATARYA ÜRETİMİYLE 300 KİŞİYE İSTİHDAM

HYUNDAI Motor Türkiye İzmit fabrikasında yer alacak batarya tesisi, 30 bin metrekarelik alanda 27 robotla üretim yapacak. İlk aşamada 300'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Son aşamaya gelinen yatırım kapsamında 2026'da 27 bin, 2027'de ise 40 binin üzerinde üretim yapılması öngörülüyor.