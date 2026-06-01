Yeni yerli otolar gün sayıyor

Türkiye otomotiv sanayisi hareketli günler yaşıyor. Hyundai, Oyak Renault ve Tofaş, Türkiye’deki fabrikalarında üreteceği yeni modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor

Türkiye otomotiv sanayisi 2026'a hızlı başladı. Yeni modellerin yatırımlarını tamamlayan Hyundai, Oyak Renault ve Tofaş seri üretime hazırlanıyor. Hyundai, 250 milyon euro yatırım yaptığı yeni elektrikli modeli Ioniq3'ün üretimine ağustosta başlayacak. Yeni model Avrupa ile aynı anda eylülde satışa sunulacak. Togg'dan sonra Türkiye'de üretilecek ikinci elektrikli model olan Ioniq3, 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

İKİ YENİ MODEL ÜRETECEK

Oyak Renault da Bursa tesislerinde, Boreal modelinin seri üretimine hazırlanıyor. Boreal, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Ancak Oyak Renault'dan yıl sonunda bir yerli model daha gelecek. Şirket, Bursa'da Dacia Striker'ın üretimine başlayacak. Oyak Renault, 2023 sonunda duyurduğu 400 milyon euroyu aşan yatırım planı kapsamında dört yeni modeli üreteceğini açıklamıştı. Renault Duster, Renault Clio ve Renault Boreal projesinden sonra dördüncü model Striker olacak.



DÖRT MARKAYA ÜRETİM YAPIYOR

TOFAŞ bu arada, Stellantis Grubu'nun Citroen, Fiat, Opel ve Peugeot markaları için Bursa'da üretim yapıyor. Nisan 2025'te imzalanan sözleşmeye göre Tofaş, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren K9 platformunda üretilecek Doblo için 256 milyon euro yatırım yapacak. 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedefleniyor.



DOBLO 3 YIL SONRA BURSA'DA

TOFAŞ, Stellantis markaları için ürettiği yerli ticari araçlardan sonra şimdi de Fiat Doblo'yu yeniden Türkiye'de üretmeye hazırlanıyor. Bursa'daki Tofaş fabrikasında yılın üçüncü çeyreğinde üretimine başlanacak olan yeni Doblo'nun üretimi 2023'te sona ermişti. Doblo, Fiat Chrysler ve PSA Grubu'nun birleşmesiyle oluşan Stellantis bünyesinde İspanya'da üretilip, Türkiye'ye ithal ediliyordu. Ancak Tofaş asıl sürprizi yeni binek otomobiliyle yapacak. Şirket, Bursa'da üretimine son verilen Egea'nın yerine yepyeni bir model üretecek.