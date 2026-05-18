Elektrikli otoda lüks rekabet

Elektrikli otomobilde premium segmentte rekabet kızışıyor. BMW, Mercedes-Benz’in ardından Volvo da yeni elektrikli modelini yaz sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. 2026 Ocak-Nisan aylarında toplam 54 bin 892 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektriklilerin pazar payı 18.7'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre pazarda 160 kW'ın altı elektrikli modellerin satışı 49 bin 264, 160 kW'ın üzerindeki modellerin satışı ise 5 bin 28 adet oldu.

Yani Türkiye otomotiv pazarında daha çok ulaşılabilir fiyatlarıyla B ve C segmenti elektrikli modeller tercih ediliyor. Ancak son dönemde lüks elektrikli otomobillere talep yeni modellerle artıyor. BMW, Mercedes Benz arasında yaşanan rekabete Volvo da eklendi. BMW geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli modeli iX3'ü satışa sundu. Ön talep toplamaya başladı. Teslimatlar haziranda başlayacak. Mercedes-Benz de nisanda satışa sunduğu elektrikli GLB'den sonra yenilenen GLC modelini tanıttı. Elektrikli GLC haziranda yollara çıkacak.

SATIŞLARIN YÜZDE 60'I

Son olarak Volvo da yeni elektrikli modeli EX60'ı İspanya'da düzenlenen bir organizasyonda tanıttı. Marka, EX60'ın ilk aşamada P10 AWD, ardından P12 AWD motor versiyonunu Türkiye'de yaz sonunda satışa sunmayı hedefliyor. Volvo, 2025 sonunda satışa sunduğu EX30 modelinden sonra yeni EX60 ile elektrikli lüks otomobil pazarında iddiasını artıracak. 2026'nın ilk dört ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56.1 artırarak 5 bin 792 adede ulaştıran Volvo Car Türkiye'nin satışlarının yüzde 60'ı elektrikli modellerden oluşuyor.

YENİ MODELLERLE VOLTAJI YÜKSELTİYOR

Otomobilin icadının 140'ıncı yılını kutlayan Mercedes- Benz, bu köklü mirası nostaljik ve baştan sona özel Doğu Ekspresi seferiyle kutladı. Erzurum'dan Erzincan'a uzanan yolculuğun sonunda, Türkiye pazarına sunulan GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG ve GLB 200+ AMG modellerini tanıttı. Mercedes-Benz'in Türkiye'de elektrikli dönüşümün öncülerinden olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, "Yeni GLC ve yeni GLB ile Türkiye'deki elektrikli portföyümüzü genişletirken bir aile arabasından beklenenleri tamamen elektrikli bir şekilde müşterilerimize ulaştıracağız.

Tamamen elektrikli C-Serisi'ni üçüncü çeyrekte, elektrikli GLA'yı ise dördüncü çeyrekte Türkiye'de satışa sunacağız. Böylece Türkiye'nin elektrikli dönüşümündeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz" dedi. 2025'te sattıkları her 5 araçtan biri elektrikliyken 2026 sonunda sattıkları her 4 araçtan birinin elektrikli olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Dr. Nadine Adam, Online Store üzerinden rezervasyonu gerçekleşen satışların da premium segment müşterisi tarafından çok çabuk benimsenerek bu yılki toplam satışlardaki hacminin yüzde 12'ye ulaştığını söyledi.

PREMIUM SEGMENTTE LİDER

Tamamen yeni elektrikli GLC'nin lansmanında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2026 Nisan itibarıyla 7 bin 483 adetlik satışla premium segmentte lider konumdayız. Geçtiğimiz yıl satışların yüzde 20'sinden fazlasını elektrikli modellerimiz oluşturuyordu. Tamamen elektrikli modellere olan ilginin bu sene de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 140'ıncı yılımızda marka tarihimizin en kapsamlı ürün lansman programını hayata geçiriyoruz. 40'tan fazla yeni modelle geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. GLC de bu dönüşümün önemli temsilcilerinden" dedi.