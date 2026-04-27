Ankette ürkek bayide cesur

Türkiye’de tüketiciler anketlerde elektrikli otomobillere soğuk bakıyor. Ancak pazardaki satışlar tam tersini söylüyor. Otomotiv pazarında elektrikli otoların satışları artıyor, pazar payı hızla yükseliyor

Türkiye'de otomobil tercihlerindeki değişimi araştıran anketlerde, tüketicilerin tercihlerinde birinci sırada içten yanmalı motorlu otomobiller yer almaya devam ediyor. Anketlere göre elektrikli otomobiller tercih sıralamasın ise sonda bulunuyor. Son olarak Deloitte ve arabam.com'un gerçekleştirdiği kapsamlı anketlerde de benzer sonuçlar ortaya çıktı.

Ancak anket sonuçlarıyla, pazardaki satışlar tam tersini söylüyor. Son yıllarda Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobil talebi hızla artıyor. 2026'nın ilk üç ayında toplam 38 bin 28 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18 oldu. Yıl sonunda bu oranın yüzde 24'e çıkması bekleniyor. Yani satılan 100 otomobilden 24'ü elektrikli olacak.

İLK TERCİH İÇTEN YANMALI

Deloitte'nin gerçekleştirdiği ve Türkiye'den 1.000 tüketicinin katıldığı ankette, tüketicilerin bir sonraki araçlarında tercih ettiği motor türlerinde içten yanmalı motor yüzde 53 ile ilk sırada yer alıyor. Elektrikli araçlar yüzde 11, hibrit araçlar yüzde 18, şarjlı hibrit araçlar yüzde 11 tercih ediliyor.

Tüketicinin elektrikli araç tercih etme motivasyonunda düşük yakıt maliyeti yüzde 55 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu çevresel kaygı (yüzde 35), sürüş deneyimi (yüzde 34) ve daha düşük bakım maliyeti (yüzde 33) izliyor.

YAVAŞ YAVAŞ YAYGINLAŞIR

Benzer bir araştırmayı yapan arabam.com'da elektrikli araçlara yönelik gerçekleştirdiği araştırma ile otomobil tercihlerini ortaya koydu. 2 bin 344 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, petrol fiyatları artsa da içten yanmalı motorlu araçlar tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 55'i elektrikli araçların Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşacağını söylüyor. Araştırmada tüketicilere "Şu an araç alacak olsanız hangi yakıt tipini tercih edersiniz?" sorusu sorulduğunda katılımcıların yüzde 33'ü benzinli, yüzde 21'i dizel, yüzde 17'si hibrit, yüzde 16'si LPG'li araçları ve yüzde 14'ü elektrikli araç alacağını belirtiyor.

DÜŞÜK YAKIT MALİYETİ VE VERGİ AVANTAJI VAR

arabam.com'un araştırmasına göre elektrikli araç tercih eden kullanıcıların yüzde 40'ı yakıt maliyetini öne çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 20'si düşük bakım maliyetini, yüzde 17'si teknolojik yenilikleri, yüzde 14'ü çevresel duyarlılığı ve yüzde 10'u vergi avantajlarını tercih nedeni olarak belirtiyor.