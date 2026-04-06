100 otodan 66’sı SUV

SUV araçların pazar payı 2026 Mart ayında yüzde 65.8’e çıktı. Satılan her 100 otomobilden yaklaşık 66’sı SUV oldu. SUV’ların payı yeni modellerle artıyor

Türkiye otomotiv pazarında SUV araç segmenti büyümeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre martta 52 bin 564 adet SUV otomobil satıldı. Martta SUV'ların pazar payı yüzde 65.8'e çıktı. Ocak-Mart döneminde ise 132 bin 380 adet SUV satıldı, pazar payı yüzde 62.8 seviyesinde gerçekleşti. Düne kadar satışlarının büyük kısmı sedan modellerden oluşan markalar artık SUV modelleriyle öne çıkıyor. Sedan modelleriyle bilinen Volkswagen ve Toyota gibi… 2025'te Volkswagen'in satışlarının yüzde 80'den fazlası SUV oldu. Bir dönem satışlarının yüzde 80'i sedan olan Toyota'da da artık SUV modeller çok satıyor.

SEDANLARIN YERİNİ ALDI

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, son yıllarda müşteri talepleri ve segmentteki trendlerle birlikte çok geniş bir SUV ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi. Bozkurt, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak Yeni RAV4 ile SUV ürün gamının eksiksiz hale geleceğini kaydetti. Bozkurt, "RAV4 ile birlikte Yaris Cross, C-HR, Corolla Cross ve Land Cruiser Prado olmak üzere çok farklı ve segmentindeki en iddialı SUV modellerine sahibiz. Daha önce satışlarımızda yüzde 80'lere ulaşan Corolla Sedan payımız, bugün yerini SUV modellere bıraktı. Binek satışlarımızın yarısı SUV'lardan oluşuyor" dedi.





DÜNYADA EN ÇOK SATAN MODEL SUV

SUV modeller dünyada da çok satılıyor. RAV4 hem Avrupa hem globalde Toyota'nın en çok tercih edilen SUV modeli olmaya devam ederken, 2025'te dünyanın en çok satılan modeli oldu. RAV4, 30 yılı aşkın sürede dünya genelinde 180'den fazla ülkede 15 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Avrupa'da ise bugüne kadar 2.5 milyondan fazla satıldı.