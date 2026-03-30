Dünya devleri bu icadın peşinde

Türk mühendisin yarış motorlarının verimliliğini artırmak için yaptığı çalışmalar sonucunda tesadüfen bulduğu icat, dünya devlerinin dikkatini çekti. Küresel markalar patenti Şaban Akyıldız’a ait olan buluş için stratejik işbirliği teklif ediyorlar

ABD'de yaşayan Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız'ın patentli buluşu, dünyadaki iklim krizini ortadan kaldıracak. Akyıldız'ın yarış motorları üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında tesadüfen keşfettiği buluş, içten yanmalı motorlar ve sanayideki sera gazı emisyonlarında ciddi düşüş sağlıyor.

Söz konusu teknoloji; otomotiv, deniz taşımacılığı, demiryolu, lojistik, çelik ve ağır sanayi, enerji santralleri ile petrol rafinerileri başta olmak üzere fosil yakıt kullanan tüm üretim tesislerinde ve savunma sanayisinde uygulanabilme özelliğiyle geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM GÜNDEMDE

ABD merkezli ECC. TEC. MSJ. Inc. şirketinin Kurucusu Akyıldız, "Bu teknoloji planlanmış bir icat değildi. Yüksek performanslı yarış motorlarında verimlilik arayışı sırasında tesadüfen keşfettim. Potansiyelini fark ettiğim anda tüm kariyerimi bu alana adadım. 34 yıl boyunca geliştirdim, test ettim, yeniden tasarladım. Bugün geldiğimiz noktada seri üretim için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Türkiye'de üretim konusuna da değinen Akyıldız, özellikle Tuzla bölgesine odaklandıklarını ve bu konuda araştırmaların sürdüğünü belirtti.

40'TAN FAZLA PATENT VAR

Küresel ölçekte birçok markanın benzer alanlarda çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Akyıldız, şöyle devam etti:

"Bu doğal bir süreç. Ancak sahip olduğumuz kapsamlı patent portföyü sayesinde mevcut haklarımız aşılmadan diğer markaların üretime geçmeleri teknik ve hukuki olarak mümkün görünmüyor.

Buluşumuza dünyanın farklı ülkelerinden ciddi ilgi var. Yüksek hacimli yatırım teklifleri alıyoruz ve stratejik iş birlikleri için görüşmelerimiz sürüyor. Ancak ben bir Türk olarak bu teknolojinin doğduğum topraklardan, Türkiye'den dünyaya yayılmasını istiyorum" dedi.

SERA GAZINI AZALTIYOR

Sistem, benzinli ve dizel motorlara üretim aşamasında entegre edilebildiği gibi mevcut ikinci el araçlara sonradan da uygulanabiliyor. Geleneksel egzoz filtreleme sistemlerinden farklı olarak, emisyonu çıkışta değil, yanma odasında azaltıyor. Böylece sera gazı ve zararlı partiküller henüz oluşum aşamasında minimize ediliyor.