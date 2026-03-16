Türkiye’de üretilen marka sayısı 11’e çıktı

Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota,T ogg, SWM ve Volkswagen markaları Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor. Bu markalara Dacia da eklenecek

Türkiye'de üretilen otomotiv markalarının sayısı artıyor. Bugün itibarıyla Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota, Togg, SWM ve Volkswagen markalarına ait binek otomobil ve hafif ticari araç modelleri Türkiye'deki fabrikalarda üretiliyor. Bu markalara 2026'da Dacia da eklenecek. Oyak Bursa Fabrikaları'nda Renault'nun yanı sıra Dacia'nın yeni modeli Striker da üretilecek. Böylece Türkiye'de üretilen otomotiv markalarının sayısı 11'e yükselecek.

DACIA BURSALI OLACAK

Oyak Renault, 2026'da Dacia markasını da portföyüne ekleyecek. Yeni model başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek. Dacia Striker'ın tek üretim merkezi Bursa olacak. Tofaş Bursa'daki tesislerinde başta Fiat olmak üzere Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot için hafif ticari araç üretimi gerçekleştiriyor. Hyundai, İzmit'teki fabrikasında, Toyota ise Sakarya'da fabrikasında binek otomobiller üretiyor.

VW İÇİN ÜRETİYOR

Ford Otosan da, İzmit'teki fabrikalarında Ford markası dışında Volkswagen için de hafif ticari araç üretiyor. Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter modelleri bantlardan iniyor. Türkiye'nin yerli markası Togg, Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim yapıyor. Togg, C-SUV segmentindeki T10X'un yanı sıra fastback modeli T10F'i de üretiyor. Çinli marka SWM, 2025 son aylarında Eskişehir'deki tesislerinde montaj üretime başladı. SWM, Eskişehir'de kompakt SUV modeli G01 Pro modelini üretiyor.