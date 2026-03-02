Satılan 100 otodan 12’si Çinli

Çinli otomobillere getirilen kısıtlamalar ve ek vergi sonrası bazı markalar Türkiye’ye veda etti. Buna rağmen Çinlilerin pazar payı yüzde 11.8’e yükseldi

Çinli otomobil markalarının Türkiye macerası 2022'de MG ve Seres ile başladı. Ancak Çinlilerin rüzgarı 2023'te etkili oldu. BYD, Chery, DFSK, Honqi, Leap Motor, Skywell ve SWM markaları Türkiye'de satışa sunuldu. 2024'te ise Hozon Meta, Lynk & Co gibi Çinli markalar yollara çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satıldı. Çinli markaların payı yüzde 6.10 seviyesinde gerçekleşti. 2024'te 86 bin 8 00 adet Çinli model satılırken pazar payları yüzde 8.8'e çıktı. 2025'te Çin'de üretilen elektrikli modellere getirilen kısıtlamalar ve Çinli otomobillere uygulanmaya başlayan ek vergi rüzgarı tersine çevirdi. 2025'te ise 85 bin 948 adet Çinli otomobil satılırken, Çinlilerin pazar payı yüzde 7.92'e geriledi.

TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

2025'te Hozon Meta, Lynk & Co, Seres gibi markalar Türkiye'den çekildi. 2026'da ise DFSK ve Leap Motor satışlarına son verdi. Türkiye pazarına girmeyi hedefleyen Geely ise planlarını erteledi. Çinli markaların sayısı azalmasına rağmen, 2026 Ocak'ta pazar paylarında artış yaşandı. BYD, Chery ve Jaecoo'nun başı çektiği Çinli markalar, ocakta 7 bin 202 adet satış gerçekleşti. Pazar payları ise yüzde 11.8'e çıktı.

YENİ MARKA GELDİ

Çinlilerin Türkiye macerası 2026'ta da devam ediyor. Son olarak Chery Grubu'nun markalarından Omoda da Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İlk etapta Omoda 5 ve Omoda 7 modelleri martta satışa sunulacak. Omoda daha önce Türkiye otomotiv pazarında Chery'nin bir modeli olarak satılıyordu.



BYD'DE TEDARİK SIKINTISI YAŞANIYOR

Türkiye'deki yatırımı yılan hikayesine dönen Çinli BYD, 2026'a hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ocakta en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil sıralamasında markanın dört modeli yer almıştı. Ancak şubatta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. BYD, 2025 sonunda da teminat mektubu sorunu nedeniyle gümrükten otomobilleri çekememişti

TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ AÇILIMI YAPTI

Omoda/Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, "Chery Grubu olarak Türkiye'de üç yıllık bir yolculuğumuz var. Çin'in global çaptaki en büyük üreticisi, ihracatçısıyız. Burada da Omoda markasıyla Türkiye'deki 3'üncü açılımımızı yapmış oluyoruz; Chery, Jaecoo ve Omoda. Ama bu açılımı yaparken Omoda ve Jaecoo birleşerek devam ediyorlar" dedi.