İthal otonun payı düştü

Ocak ayında ithal otomobillerin payı yüzde 63.4’e geriledi. İthal otonun payındaki düşüş trendinin yeni yerli modellerle birlikte gelecek aylarda da devam etmesi bekleniyor

İthal otomobillerin pazar payında 2026 ile birlikte düşüş başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026 Ocak'ta ithallerin payı yüzde 63.4'e geriledi. Yerli otomobillerin payı ise 36.6'ya çıktı.

İthalatın payı son üç yıldır en yüksek seviyede gerçekleşiyordu. 2023'te yüzde 67.8, 2024'te 70.3, 2025'te ise yüzde 70.3 seviyesindeydi.



EN ÇOK SATAN YERLİ OTO

İthal otonun payındaki düşüş trendinin gelecek aylarda da devam etmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise yeni yerli modellerin devreye girmesi. Türkiye'de 2026'da üç yeni yerli model üretilip, satışa sunulacak.







İlk olarak Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda yenilenen Clio'nun seri üretimi başladı. Türkiye'de bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio üretildi. Türkiye'de 600 binden fazla satılan Clio, Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu. 2025'te 51 bin adet satan Clio'nun bu unvanını, 2026'da da koruması bekleniyor.

Hyundai'nin 250 milyon euroluk yatırımla İzmit'te üreteceği elektrikli Ioniq 3 için son viraja girildi. B segmentinde konumlanacak Ioniq 3'ün ağustosta bantlardan inecek, eylülden itibaren satışına başlanacak.

Yeni model hazırlığı içinde olan firmalardan biri de Tofaş. Sedan modeli Fiat Egea'nın üretimine haziranda sonlandıracak olan Tofaş, Bursa tesislerinde yeni bir SUV model üretecek. Böylece büyüyen SUV segmentinde payını artıracak.



8 YILDIR SEGMENT LİDERİ

Renault Clio'nun ana vatanı Fransa'dan sonra en çok satıldığı ülke Türkiye. 2017-2025 yılları arasında Türkiye'de B-HB segmentinin lideri konumunda bulunuyor. Segmentindeki payı yüzde 44. Yani bu segmentte satılan 100 otomobilden 44'ü Clio. Renault Clio'nun 2025'i en çok satan otomobili olarak tamamladığını söyleyen MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "Renault Clio yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca, milyonlarca kullanıcının yol arkadaşı" dedi.







'SEDAN' AŞKI DEVAM EDİYOR

Türkiye otomotiv pazarında sedanların payı 2025'te yüzde 22.8'e gerilerken, SUV'ların payı rekor seviyeye yüzde 61.9'a çıktı. Bazı markalar bu tablo nedeniyle sedan modellerinin Türkiye'de satışını sonlandırdı.

Ancak sedan segmentinin hala çok önemli olduğunu savunanlar da var. Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar gibi... Skoda için sedan segmentinin stratejik olduğunu söyleyen Başar, "SUV'ların payı hızla artarken, sedan segmentinin tamamen ortadan kalktığı yönünde bir algı oluşmuş durumda. Ancak Yüce Auto–Skoda cephesinde tablo farklı okunuyor. Sedan segmenti, doğru ürün ve doğru konumlandırmayla Türkiye'de hâlâ güçlü bir talep görüyor" dedi.



STRATEJİK MODELLER

Skoda'nın sedan segmentinde Superb ve Octavia ile yer aldığını söyleyen Başaran, özellikle Superb tarafında Türkiye'nin global ölçekte son derece özel bir konumda olduğunu ifade etti. Başar, şöyle devam etti: "Bugün dünya genelindeki Superb sedan üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Türkiye için ayrılıyor. Bu veri, sedan gövde tipine yönelik talebin Türkiye'de hâlâ ne kadar güçlü olduğunu net biçimde ortaya koyuyor."



2027 HEDEFİ GLOBALDE 4'ÜNCÜLÜK

2026 sonunda 45-50 bin adet satış hedefleyen Skoda'nın stratejik hedefi 75 bin adetlik satış ve yüzde 7 pazar payı . Böylece Türkiye otomotiv pazarında en çok satan ilk 5 marka arasına girecek. Bu arada Türkiye 2016'da Skoda'nın en büyük 17'inci pazarıydı. Bugün 6'ıncı sırada yer alıyor. 2027 hedefi ise 4'üncü büyük pazar olmak



YENİ MODELLER GELİYOR

2026 ilk çeyrekte Enyaq Coupe RS ve Fabia 130 versiyonlarının Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. 2027'de B-SUV elektrikli Epiq, ardından markanın ilk kez E segmentine adım atacağı Peaq modeli gelecek.