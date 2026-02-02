Elektrikli ticaride voltaj düşük

Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa’nın en büyük dördüncü pazarı oldu. Ancak elektrikli otoda yaşanan büyüme elektrikli hafif ticari araçta yok. Vergi avantajı olmadığı için elektrikli araçlar talep görmüyor

Türkiye elektrikli otomobiller için Avrupa'da gözde ülkelerden biri oldu. 2025'te Türkiye'de 189 bin 868 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından en çok elektrikli oto satılan dördüncü ülke oldu. Norveç, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi ülkeleri geride bıraktı. 2026'da 250 bin adet elektrikli otomobil satışı tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse Türkiye, dördüncü sıralamadaki yerini koruyacak.

2.004 ADET SATILDI

Ancak, elektrikli binek otomobillerdeki büyüme eğilimi hafif ticari araçlarda görülmüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2025'te yüzde 100 artışla 2 bin 4 adet elektrikli ticari satıldı. Hafif ticari araçlar pazarında elektriklilerin payı yüzde 0.7 oldu. 2024'te ise sadece 994 adet elektrikli hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti. Elektrikli otomobillerdeki vergi avantajı ne yazık ki hafif ticari araçlarda bulunmuyor. Elektrikli ticariler batarya maliyetleri nedeniyle yaklaşık yüzde 30 daha pahalı satılıyor. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık iki yılda kendilerini amorti ediyorlar. Bu nedenle pazar yavaş büyüyor. Buna rağmen markalar yeni elektrikli ticari araçlarını satışa sunmaya devam ediyor.

HANGİ MODELLER VAR?

Opel elektrikli hafif ticari araç pazarında Combo ve Zafira modelleriyle yer alıyor. Ford, Türkiye'de en geniş elektrikli ticari araç ürün gamını sunuyor. Markanın E-Tourneo Courier, E-Tourneo Custom, E-Transit, E-Transit Custom, E-Transit Kamyonet, E-Transit Van olmak üzere altı hafif ticari araç versiyonu bulunuyor. Fiat'ın Doblo Combi, Doblo Cargo ve Scudo Cargo modelleri de elektrikli hafif ticari araç pazarında rekabet ediyor. Nissan da elektrikli hafif ticari satışı gerçekleştiren az sayıdaki markalar arasında yer alıyor. Nissan'ın Townstar Van ve Townstar Combi modellerinin elektrikli versiyonları bulunuyor. Volkswagen'in elektrikli hafif ticari araç pazarında sadece ID. Buzz modeli satılıyor. Elektrikli hafif ticari araç pazarında Çinli bir marka da bulunuyor. Maxus'un eDeliver 5 ve Deliver8 modelleri Türkiye'de satılıyor.

DİZELE GÖRE İŞLETME MALİYETİ DÜŞÜK

ELEKTRİKLİ hafif ticari araçlar daha düşük MTV, bakım ve onarım maliyeti gibi avantajlara sahip. Bunun yanı sıra toplam yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri hesaplandığında dizel bir hafif ticari araca göre yüzde 80'lere varan tasarruf sağlıyor.