Satılan 100 araçtan 71’i ithal

2020’de yüzde 46’ya çıkan yerli araçların pazar payı, o tarihten itibaren düşüşe geçti. 2024’te yüzde 31 olan yerli araçların payı, 2025 sonunda yüzde 29’a geriledi

Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların payı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yerli araçların payı 2025'te yüzde 29, ithal araçların payı ise yüzde 71 oldu. 2024'te yerli araçların payı yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmişti. 2020'de yüzde 46'ya çıkan yerlilerin payı o tarihten itibaren düşüşe geçti.

2025'te hafif ticari araç pazarında yerlilerin payı yüzde 22, otomobil pazarında yerlilerin payı yüzde 30, kamyon pazarında yerlilerin payi ise 59 oldu.







DIŞ TİCARET DENGESİ

Pazarda yerli araç satışlarının payının azalması otomotiv sektörünün dış ticaret dengesini de olumsuz etkiledi. 2025 Ocak-Kasım döneminde açık 536 milyon dolar oldu. Otomobildeki dış ticaret açığı ise aynı dönemde 7.7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 2023'te 6.6 milyar dolar, 2024'te 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.







Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, yerli payının 2025'te bugüne kadar ki en düşük rakam olduğunu söyledi. Eroldu, şöyle devam etti:

"Yerli payı bizim için önemli. Yerli payında kapasite kullanımıyla beraber bir miktar düşüşün olduğu bir sene yaşadık. Dış ticaret dengemizde özellikle otomobilde önemli bir açığımız var. Yerli payında da keza benzer şekilde. Bizim aslında Türkiye'deki otomotiv arzını artırmamız gerektiği ve otomobil yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi gerektiği ortaya çıkıyor."







KİLO BAŞINA İHRACAT 13.10 DOLARA ÇIKTI

2025'te otomotiv ihracatı 41.5 milyar dolar ile rekor kırdı. İhracat adet bazında ise yüzde 4 artışla 1 milyon 57 bin 920 adet olarak gerçekleşti. İhracatta sevindirici bir gelişme de kilogram başına elde edilen gelirdeki artışla yaşandı. Otomotiv ana sanayisinin kilogram başına ihracatı 2025'te 1 dolar artışla 13.10 dolara çıktı. 2024'te kilogram başına ihracat 12.9 dolar seviyesindeydi.







1.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırıma imza atan Türkiye otomotiv sanayisi, 2025'te de 1.2 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi. Eroldu, bu yatırımları şöyle hatırlattı:

"Ford Otosan'ın 2024'te başlayan ve 2025'te devam eden toplam 580 milyon euroluk yatırım hamlesi var. Oyak Renault, Duster üretimi ile 400 milyon euro civarında yatırım kararı açıkladı. Tofaş K0 üretimiyle 200 milyon euroluk bir yatırım açıklamıştı.

Oyak Renault'un 2026'da devreye girecek Boreal yatırımı var. Hyundai, Türkiye'de elektrikli araç üretimine 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Tofaş da 2026'nın üçüncü çeyreğinde hafif ticari araçlarda önemli bir yatırımı tamamlayacak. K9'u tekrar Türkiye'de üretmeye başlayacak."







2025'TE 387 BİN ADET ARAÇ ÜRETTİ

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 2025'te 336 bin 336 adet araç üretilirken, Karsan iş birliği kapsamında gerçekleşen 50 bin 777 adetlik üretimle birlikte toplam üretim adedi 387 bin 113'e ulaştı. 2024 sonunda 239 in 116 adet olan ihracat, 2025 sonunda yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla 271 bin 994 adet olarak gerçekleşti.







KENDİ MARKASIYLA HIZLI ŞARJ AĞINI OLUŞTURACAK

Mercedes-Benz Otomotiv, ilk kez Türkiye'de ve sektörde kendi markası ile yüksek hızlı şarj ağını oluşturma projesini En Yakıt iş birliği ile başlatıyor. 2027 sonuna kadar 40'a yakın şarj lokasyonu açılması ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara 140'tan fazla aktif soket aktifleştirilmesi planlanıyor.







BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİYLE SATIŞTA

KİA, kompakt B-SUV segmentindeki iddialı modeli Stonic'i yenileyerek Türkiye'de satışa sundu. Tasarımı, teknolojisi ve iç mekân detaylarıyla baştan sona güncellenen yeni Kia Stonic; üst segmentten alışılan özellikleri daha erişilebilir bir modelde sunarak beklentileri yeniden tanımlıyor. Türkiye pazarında benzinli motor seçeneğiyle sunulan yeni Kia Stonic'te 1.0 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor.