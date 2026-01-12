Rekora elektrikli oto dopingi

2025’te elektrikli otomobil satışları yüzde 90.8 artışla 189 bin 868 adet oldu. Otomotiv pazarı ise elektrikli otoların dopingiyle tarihi rekor kırdı

Türkiye otomotiv pazarı 2025'te tarihi satış rekoru kırdı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10.49 artışla 1 milyon 368 bin 400 adet oldu. Pazar elektrikli otomobillerin dopingiyle büyüdü. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla elektrikli otomobil satışları yüzde 90.8 artışla 189 bin 868 adet oldu. Elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 17.5 olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin yüzde 10 olan ÖTV'sinin yüzde 25'e çıkarılması bile elektrikli otomobillerin önünü kesmeye yetmedi. ÖTV'deki düzenleme sadece pazardaki çıkışın hızını azalttı.

2026 TAHMİNİ YÜKSEK

Markalar ÖTV'yi yüzde 25 seviyesinde tutmak için Türkiye'ye özel olarak üretilen elektrikli modellerini getirdi. Böylece elektrikli otomobillerinin fiyatlarını ulaşılır seviyede tutabildiler. 2026'da da elektrikli otomobil pazarının büyümesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre 2026'da elektrikli otomobil satışları yeni modellerle birlikte 250 bin adet seviyesinde gerçekleşecek.

TOGG İLK SIRADA

2025'te en çok satan elektrikli marka Togg oldu. Togg iki modelle birlikte toplamda 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. Togg'u 31 bin 509 adetle Tesla izledi. Türkiye otomotiv pazarında geniş bir elektrikli model ailesine sahip BYD, 15 bin 281 adetle üçüncü sırada yer aldı. Mini 9 bin 418 adet, Kia 9 bin 364 adet, Hyundai 9 bin 61 adet satış yaptı.

YÜZDE 25 ÖTV'Lİ ARAÇLAR TALEP GÖRDÜ

2025'te satılan elektrikli otomobillerin çoğunluğu 160 kW'ın altında motor hacmine sahip modellerden oluştu. Ocak-Aralık döneminde 150 bin 565 adet 160 kW altında yüzde 25 düşük ÖTV'li elektrikli motorlu modeller satıldı.

HER AY REKOR KIRILDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıl başından bu yana ocak, şubat ve mayıs dışında her ay rekor kırdı. Aralıkta da 191 bin 620 adetle tarihi rekor geldi. Bugüne kadar aralıkta en yüksek satış 2024'te 170 bin adetle gerçekleşmişti.

52 YIL SONRA 'YILIN OTOMOBİLİ' ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Mercedes-Benz'in yenilenen modeli CLA, 2026 Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Car of the Year (COTY) tarafından düzenlenen yarışma sonucunda 23 ülkeden 59 jüri üyesinin oyları sonucunda Mercedes-Benz CLA 320 puan topladı. Mercedes-Benz CLA'yı, 220 puanla Skoda Elroq, 208 puanla Kia EV4, 207 puanla Citroen C5 Aircross, 200 puanla Fiat Grande Panda, 170 puanla Dacia Bigster, 150 puanla Renault 4 izledi. Mercedes-Benz, COTY ödülünü ikinci kez kazandı. Daha önceki ödül, 52 yıl önce 1974 yılında 450 SE/SEL modeliyle gelmişti.