Elektrikli otoda model sayısı 92

Türkiye’de elektrikli otomobil satan markaların sayısı 26, model sayısı ise 92 oldu. En çok elektrikli modeli bulunan markalar ise Audi, BMW, BYD, Mercedes-Benz

Türkiye otomotiv pazarında bugün itibarıyla 26 markanın 92 elektrikli modeli satılıyor. En çok elektrikli modeli bulunan markalar ise Audi, BMW, BYD, Mercedes-Benz olarak sıralanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Audi'nin 10, BMW'nin 8, BYD'nin 8, Mercedes-Benz'in 8, Citroen'in 5, Peugeot'un 5, Fiat'ın 4, Ford'un 5, Hyundai'nin 5, Kia'nın 4, Opel'in 4, Volvo'nun 4, Renault 'nun 3, Skoda'nın 3, Togg ve Volkswagen'nin 2 elektrikli modeli satılıyor.

Alfa Romeo, Alpine, Cupra, MINI, KG Mobility, Hungqi, Jeep, Leap Motor, Tesla, Skywell markalarının ise birer elektrikli modeli bulunuyor.

Bu arada Citroen'in Ami, Fiat'ın Topolino ve Borusan Otomobil Distribütörlüğü ile getirilen Microlino gibi motosiklet sınıfında yer alan ama dört tekerleği bulunan elektrikli araçlar da hesaba katılırsa Türkiye'de satılan elektrikli model sayısı 95'e çıkıyor.







PAZAR PAYI YÜZDE 17.6

Türkiye elektrikli otomobil pazarı yüzde 25 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı modellerle büyüyor. Bunun yanı sıra genç nüfusun elektrikli araçlara olan ilgisi de etkili oluyor. ODMD rakamlarına göre 2025 Ocak-Kasım aylarında elektrikli otomobil satışları yüzde 111 artışla 164 bin 665 adete çıktı. Bu dönemde elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı pay ise yüzde 17.6 oldu. Yani satılan her 100 otomobilden yaklaşık 18'i elektrikli oldu. 2024'ün aynı döneminde elektrikli otomobil satışları 77 bin 891 adet civarında gerçekleşmiş, pazar payı ise yüzde 9.2 olmuştu.







2025 SATIŞ HEDEFİ 190 BİN ADET

2025 sonunda elektrikli otomobil satışlarının 185-190 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatta aralıkta otomobil pazarındaki gerçekleşmelere bağlı olarak, elektrikli otomobil satışlarının 200 bin adeti zorlayabileceğini söyleyenler de var. Bu arada elektrikli otomobil pazarı son beş yılda hızlı büyüdü. 2020'de 844 adet elektrikli otomobil satılırken, 2024'te satışlar 99 bin 489 adete çıktı. Pazar her yıl katlanarak büyüyor.







ÇİNLİ MARKA ESKİŞEHİR'DE ÜRETİME BAŞLADI

Türkiye'de Çinli BYD'nin yatırım yapacağını konuşurken, ATMO Group, kurduğu ortak girişim grubu Urzat Otomotiv üzerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde SWM G10 Pro modelinin montaj üretimine başladı. G10 Pro, 2026 Ocak ayında satışa sunulacak. SWM Motors, Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.







HİBRİT VERSİYONLARI TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Peugeot, 408 ve 2008'in hibrit motorlu versiyonlarını satışa sundu. Yeni 2008 1.2 Hybrid 145 bg eDCS6 Allure ve GT donanım seviyeleri ile 408 1.2 Hybrid 145 bg eDCS6 ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile yollara çıktı. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini azaltıyor.







İLK KÜRESEL ÜRÜN GAMINA YENİ MOTOR SEÇENEĞİ

FİAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından hibrit motor seçeneği ile Türkiye'de yollara çıktı. Grande Panda Hybrid, turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 bg, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor.







120 ÜLKEYE 5 MİLYON ADET İHRACAT

Chery, 120'den fazla ülkeye 5 milyon adedi aşan ihracatıyla, bu rakamı aşan ilk Çinli marka oldu. Böylece 18 milyonu aşan küresel kullanıcı kitlesine ulaştı. Bununla birlikte yalnızca kasımda Chery Group, 136 bin 728 adedi ihracat olmak üzere toplam 272 bin 536 adet araç satışı gerçekleştirdi.