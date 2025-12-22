Tedarik sorununa rağmen rekor

Türkiye otomotiv pazarı yılın son ayında da rekora koşuyor. Aralıkta 190-195 bin adet satış tahmin ediliyor. Ancak bazı markalar tedarik sorunu yaşamasa pazar beklentisi 200 bin adetti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıl başından bu yana ocak, şubat ve mayıs dışında her ay rekor kırdı. Pazarın aralıkta tarihi rekor kırıp, 190-195 bin adet civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bugüne kadar aralıkta en yüksek satış 2024'te 170 bin adetle gerçekleşmişti.

3 MARKADA SORUN

Aslında aralıkta pazar 200 bin adeti zorluyordu. Ancak BYD, Nissan ve Volkswagen'in yaşadığı tedarik sorunu, bu rakamın gerçekleşmesine engel oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 10.16 artışla 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti. Aralıkta satışlar beklendiği gibi 190- 195 bin adet seviyesinde gerçekleşirse, 2025 sonunda toplam pazar 1 milyon 350-1 milyon 370 bin adetle rekor kıracak.

SIFIR FAİZLİ KREDİ

Pazar yıl sonunda rekora koşarken, otomobil firmaları yılın son günlerine kampanyalarla girdi. Aralık kampanyalarında özel fiyatlar, nakit alım indirimi, sıfır faizli kredi imkânları bulunuyor. Özel fırsatların sunulduğu kampanyalar binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar için de geçerli.

TÜRKİYE PAZARI 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞMEZ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO Ali Haydar Bozkurt, 2025 ve 2026 pazar değerlendirmesi yaptı:

"2025'te otomotiv sektörü beklenenden hızlı bir tempo izledi. Mobilitenin artan bir ihtiyaç olması, pandemiden bu yana devam eden yüksek araç talebinin henüz tam anlamıyla bitmemesi ve yaşlı araç parkının da yenilenme zamanının gelmesiyle birlikte her ay rekor satış adetlerden söz ettiğimiz bir pazar oluştu. Aralık ayında da devam eden yüksek tempoyla birlikte 2024'te 1 milyon 238 bin adetlik pazarın 2025'te daha da yukarılara çıkacağını görüyoruz."

TÜRKİYE OTOMOBİLDE 6'INCI BÜYÜK PAZAR

Otomobil satışları, 2025 Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10.98 artarak 833 bin 382 adet oldu. ACEA verilerine göre bu sonuçla Türkiye, otomobil satışlarında Avrupa'nın altıncı büyük pazarı oldu. Almanya 2 milyon 360 bin adet otomobil satışıyla Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Onu, 1.7 milyon adetle İngiltere, 1.3 milyon adetle Fransa, 1.2 milyon adetle İtalya, 951 bin adetle İspanya izledi.

AVRUPA'DA 'YILIN OTOMOBİLİ'NDE SON VİRAJ

Avrupa'da 'Yılın Otomobili-2026' seçimlerinde son viraja girildi. Car of the Year jüri üyeleri İspanya-Barselona'da düzenlenen test sürüşünde bir araya geldi. Barselona yakınlarındaki pistte, 7 finalist otomobili yeniden test etme imkânı buldular. Ayrıca finalist markaların yöneticilerinin katıldığı toplantılarda, modelleri yeniden değerlendirme şansına sahip oldular. 'Yılın Otomobili' için son oylama 29 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 23 ülkeden 59 jüri üyesinin oylarıyla birinci seçilen otomobil, 9 Ocak'ta düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

7 FİNALİST

Avrupa'da 'Yılın Otomobili' finalistleri şöyle: "Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster. Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4, Skoda Elroq."

2026 İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARA ÇIKACAK

Ferrari, yeni modeli Amalfi'yi Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ön siparişe açılan ve Ferrari Roma'nın yerini alacak olan yeni 2+ coupe Amalfi 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Amalfi'nin kalbinde, ödüllü F154 motor ailesinden türetilmiş ve yeni turbo kalibrasyonları sayesinde 640 bg güç üreten çift turbo V8 motor yer alıyor.

YENİLENEN MODEL BRÜKSEL'DE TANITILACAK

Opel, Astra modelini yeniledi. 2026 Ocak'ta düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri gerçekleşecek olan yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını net bir şekilde yansıtıyor. Yeni model keskinleşen tasarım hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor'u ile modern bir görünüme kavuştu.

125'İNCİ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL OTOMOBİL

Fiat, şehir otomobili olan ikonik modeli 500e'yi, moda ikonu haline getiriyor. Markanın 125'inci yıl dönümü için özel olarak tasarlanan 500e Giorgio Armani Collector's Edition, sınırlı sayıdaki üretimiyle FIAT showroomlarında yerini aldı.

MOBİLİTEYE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI SUNUYOR

Citroën, marka için yeni bir sayfa açan konsept otomobil ELO'yu tanıttı. Mobiliteye yeni bir bakış açısı sunan ELO, küçük boyutlarına karşın, tamamen elektrikli mimarisinin optimum kullanımı sayesinde geniş iç mekânı ve modülerliğiyle şaşırtıyor. 4.10 metrelik kompakt uzunluğuna karşın, gerçek anlamda modüler bir yaşam alanı olarak tasarlanan iç mekanıyla, altı kişiye kadar yaşama alanı sağlıyor.