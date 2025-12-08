CEO’lar rekor için geldi

Türkiye otomotiv pazarındaki rekor satışlar markaların ana merkezlerinde de ses buluyor. Geçen hafta Stellantis Grubu markaları Peugeot ve Citroen’in global CEO’ları Türkiye’yi ziyaret etti

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 Ocak-Kasım aylarında yüzde 10 artışla 1 milyon 176 bin adete ulaştı. Aralıkta beklenti satışların 170 bin adetin üzerine çıkması. Pazarın yıl sonunda 1 milyon 350-1 milyon 400 bin adeti zorlayacağı tahmin ediliyor. Ancak şimdiden rekor garanti. Türkiye otomotiv pazarındaki rekor satışlar markaların ana merkezlerinde de yankı buluyor. Geçen hafta Stellantis Grubu'nun Citroen ve Peugeot markalarının CEO'ları Türkiye'ye özel bir ziyaret yaptı. Bayilerle online toplantılara katılıp, bazı showroom'ları ziyaret ettiler. Her iki CEO, Türk gazetecilerle yaptıkları toplantılarda Türkiye'yi yere göğe sığdıramadılar.

ÖNEMLİ ZİYARET

Peugeot Global CEO'su Alain Favey, Türkiye'ye ikinci ziyaretini geçen hafta yaptı. Favey, CEO olarak atandıktan sonra da ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Favey, Stellantis markaları için ticari araç üreten Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasını da ziyaret etti. Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Favey, Peugeot'nun dünyadaki en büyük beşinci pazarının Türkiye olduğunu söyledi. Favey, şöyle devam etti: "Kasım sonu itibarıyla yaklaşık 75 bin adet satış gerçekleştirdik. Bugüne kadar Türkiye'de yakaladığımız en yüksek toplam satış rakamı. Markanın buradaki performansından çok memnunuz." Türk basınıyla bir araya gelen Citroen Global CEO Xavier Chardon da, Citroen'in dünya çapındaki ikinci büyük pazarının Türkiye olduğunun altını çizdi. Ekimde Fransa ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Türkiye, kasımda arayı kapatıp İtalya'yı geçti.

YENİ MODEL RÜZGARI

Pazar rekora doğru koşarken, markalar da bu rüzgârdan faydalanmak için yeni modellerini birbiri ardına tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Chery yenilenen Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerini satışa sundu. Global pazarda 18 milyonu aşan bir satış rakamına ulaştıklarını vurgulayan Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Türkiye'de de 130 bine yakın bir müşteri kitlesine ulaştık kısa sürede. Bunların yaklaşık 100 bin adetini Tiggo model ailemizi tercih eden tüketiciler oluşturuyor" dedi.

400 BİN ZİYARETÇİ

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, "Markamıza yüksek seviyede ilgi var. Tüketiciler Chery ürünlerini anlamak, Chery teknolojilerini deneyimlemek istiyor. Bugüne kadar 12 milyona yakın tüketici internette bizi araştırıp web sitemizi ziyaret etmiş. 400 bin civarı ziyaretçi showroomlarımıza gelmiş, gelmeye de devam ediyorlar" dedi.