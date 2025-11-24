2035’te elektrikli oto sayısı 4.2 milyon

Türkiye’de elektrikli araç dönüşümü hız kazanırken, trafikteki elektrikli araç sayısı 332 bin adete yükseldi. EPDK’nın tahminlerine göre 2035’te bu sayı 4.2 milyon adete ulaşacak

Türkiye, elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. 2025 sonunda pazarın 200 bin adete çıkması bekleniyor. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı da son yıllarda artış gösteriyor. 2015'te yalnızca 565 olan elektrikli otomobil sayısı, on yıl içinde hızlı büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim sonu itibarıyla Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 332 bin adet oldu. Ekim 2024'te elektrikli otomobil sayısı 153 bin adetti. Böylece elektrikli otomobillerin toplam trafikte parkındaki payı yüzde 1'den yüzde 1.9'a yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tahminlerine göre, 2025 sonunda 361 bin 893, 2030'da 1 milyon 679 bin, 2035'te de 4 milyon 214 bin elektrikli araç trafikte olacak.

SOKET SAYISI ARTIYOR

Kasım 2024 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 24 bin 426 şarj soketi bulunurken, bunun 9 bin 379'u DC (hızlı şarj) soketlerinden oluşuyordu. Kasım 2025'te ise toplam soket sayısı 36 bin 362'ye, DC soket sayısı ise 15 bin 652'ye yükseldi. Böylece son bir yılda toplam soket sayısı yüzde 49, DC soket sayısı ise yüzde 67 oranında artış gösterdi. DC soketlerin toplam içindeki payı da yüzde 38'den yüzde 43'e çıktı. Soketlerin en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir.



ELEKTRİKLİ MOBİLİTE BUGÜNÜN GERÇEĞİ

Türkiye'de elektrikli mobilitenin artık bir geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu gördüklerini aktaran En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Türkiye, elektrikli araç ekosisteminde önemli bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm yaşıyor. Araç sayısındaki hızlı artış, şarj altyapısının da aynı hızla ve sağlıklı bir planlamayla büyümesini zorunlu kılıyor. Biz bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz" dedi.





1000 KM'YE KADAR MENZİL SUNUYOR

BYD, ATTO 2 modelinin 64.8 kWh kapasiteli bataryaya sahip tamamen elektrikli versiyonunu ve 1.000 km'ye kadar karma menzil sunabilen Süper Hibrit teknolojili DM-i versiyonunu, Barselona'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıttı. ATTO 2, bu yılın ilk yarısında Avrupa'da satışa sunulmuş ve kompakt SUV sınıfında pratik kullanım yapısıyla öne çıkmıştı. Modelin 64.8 kWh kapasiteli yeni elektrikli versiyonu WLTP normuna göre 430 km karma menzil sağlarken, şehir içi menzili 600 km'nin üzerine çıkıyor. ATTO 2 DM-i modelinin ilk versiyonu 7.8 kWsa batarya kapasitesine ve 122kW'lık maksimum sistem gücüne sahip. WLTP karma normunda 40 km tamamen elektrikli menzil sunuyor. İkinci versiyon ise; 18 kWsa batarya kapasitesi ile 156kW'lık maksimum sistem gücüne sahip. WLTP karma normunda 90 km tamamen elektrikli menzil sunuyor.