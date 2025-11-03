Japon otoculardan Çinlilere mesaj

Japon otomobilciler, Tokyo’da düzenlenen 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı. Çinlilere rekabette ‘biz de varız’ dedi

Otomotiv dünyasında son beş yıldır Çinli markaların rüzgârı esiyor. Çinlilerin rekabetine ne Amerika, ne Avrupa ne de Güney Koreli markalar yanıt veremiyor. Yakın bir zamana kadar dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı unvanını Çinlilere kaptıran Japonya'nın ise bir süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Japonlar, geçen hafta Tokyo'da düzenlenen 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda gövde gösterisi yaparak, Çinlilere 'artık rekabette biz de varız' mesajı verdi. Düne kadar muhafazakar tasarımlara sahip Japon markaların sergiledikleri modeller modern tasarımları ve yeni teknolojileriyle dikkat çekti. Fuarda Japon markalar kadar, Avrupalı ve Çinli markalar da yeniliklerini tanıttı. Toyota, dünyanın en çok satan otomobili Corolla için geleceğe yönelik vizyonunu konsept bir modelle sergiledi. Yeni Corolla Concept, dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara uygun olarak çeşitli motor seçenekleri ve konfigürasyonlar sunacak şekilde geliştirildi. Teknolojik yenilikler sayesinde Corolla Concept, elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit veya karbon nötr yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu bir araç olarak tasarlandı.

2027'DE YOLA ÇIKACAK

Fuarda konsept olarak sergilenen Corolla'nın 2027'de satışa sunulması beklenen yeni nesilde radikal değişiklikler olacağının ipuçlarını veriyor. Avrupa'daki tasarım merkezinde geliştirilen konsept için Toyota Avrupa Tasarım Şefi Lance Scott, "Yeni bir şey deniyoruz, Corolla ile gittiğimiz yöne meydan okuyoruz" açıklaması ilei markanın radikal değişiklikleri hakkında fikir veriyor.

YENİ KONSEPT

Fuarda tanıtılan Mazda'nın Vision X-Compact konsept otomobili, yeni Mazda2'nin ön tanıtımı olarak değerlendiriliyor. Japon üretici fuarda egzoz sistemi içinde bir filtre görevi görerek ortaya çıkan karbondioksiti yakalayan yeni bir teknolojiyi de tanıttı. Marka, karbon yakalama sürecini daha verimli hale getirmek için egzoz gazlarının sıcaklığını değiştirmek de dahil olmak üzere teknoloji üzerinde deneyler yapmaya devam ettiğini açıkladı.

SAKARYA'DA HİBRİT VERSİYONU ÜRETİLECEK

Fuarda gösterilen konsept Toyota Corolla'nın elektrikli dışında hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleri bulunacak. Yüzde 100 elektrikli versiyonun Çekya fabrikasında üretileceği daha önce açıklanmıştı. Sakarya fabrikasında ise hibrit versiyonun üretilip, yurtdıyan ihraç edilmesi bekleniyor.

ELEKTRİĞİ GÜNEŞ PANELİNDEN ALIYOR

Nissan, Tokyo'daki Japonya Mobilite Fuarı'nda açılır güneş panelli tavana sahip Sakura'yı sergiledi. Otomobil yılda 3 bin kilometreye kadar elektrik sağlayabilen, tamamen kablosuz, geri çekilebilir bir güneş çatısına sahip. Japonya'nın son üç yıldır en çok satan elektrikli otomobili olan kompakt Kei'nin tavanında katlanabilir bir güneş paneli sistemi bulunuyor.