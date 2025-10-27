Elektrikli otoda lüks rekabet

Otomotiv pazarında görülen elektrikli rekabetin bir benzeri, premium markalar arasında da yaşanıyor. Premium markaların elektrikli model sayısı ve satışları artıyor

Türkiye otomotiv pazarında, lüks markalar arasındaki elektrikli rekabeti büyüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 Ocak-Eylül aylarında toplam 133 bin 781 adet elektrikli otomobil satıldı. 160 kw altındaki elektrikli motorlu modellerin satışları 98 bin 964 oldu. Bu dönemde 160 kw'ın üzerindeki elektrikli motora sahip premium markaların satışları ise yüzde 203 artışla 34 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayındaki premium markaların elektrikli otomobil pazarındaki payı ise yüzde 4.7 olarak gerçekleşti. 2024'ün aynı döneminde premium elektrikli otoların pazar payı sadece yüzde 1.7 seviyesindeydi.







EYLÜLDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Eylülde ise 12 bin 924 elektrikli otomobil satıldı. Bunun 10 bin 805 adeti 160 kw altındaki elektrikli motorlu modellerden oluştu. Premium markaların ağırlıklı olduğu 160 kw üzerindeki elektrikli motorlu modellerin satışları ise 2 bin 119 adet olarak gerçekleşti. 2024 Eylül'üne göre satışlar yüzde 29.8 geriledi. Böylece premium markaların toplam elektrikli otomobil pazarından aldığı pay eylülde yüzde 2.4 oldu.







MODEL SAYISI ARTIYOR

Premium elektrikli otomobil pazarındaki modellerin sayısı da artıyor. Son olarak İtalyan premium marka Maserati elekrikli modeli Folgore'yi geçtiğimiz hafta satışa sundu. Hemen ardından Mercedes-Benz, elektrikli model ailesinin yenilenen ilk modeli CLA'yı tanıttı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye'de hızla büyüyen elektrikli araç pazarındaki rekabette güçlenmeye devam ettiklerini söyledi. Elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birine sahip olduklarını ifade eden Bekdikhan, premium otomotiv segmentinin artan oranda elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına odaklandığı bir dönüşümden geçtiğini ve müşterilerin de sıfır emisyonlu elektrikli araçlara giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.







LİDERLİK İÇİN YARIŞIYORLAR

Premium segmentte elektrikli rekabetine giren markalar arasında Audi, BMW, Mercedes-Benz, MINI, Maserati, Lexus, Porsche ve Volvo bulunuyor. ODMD verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında en çok elektrikli model satışı gerçekleştiren premium marka MINI oldu. Tek bir modelle 7 bin 28 adetle lider oldu. Onu, 5 bin 160 adetle, Mercedes- Benz ve 4 bin 378 adetle BMW izledi.