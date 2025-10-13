Yerli otonun payı yükselecek

Türkiye’deki fabrikalarda üretilen yerli araçların payı yüzde 29 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. OSD Başkanı Eroldu, yeni yatırımlarla yerli payının artacağını söyledi

Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların payı son yıllarda hızla azalmaya başladı. 2020'de yüzde 46'ya yükselen yerli araçların payı, Ocak-Eylül 2025 itibarıyla yüzde 29'a geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre yerlilerin pazar payı otomobilde yüzde 29, hafif ticari araçta yüzde 21, kamyonda ise yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.







OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yerli araçların payının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. Hazirandan itibaren düşmenin yavaşladığını ifade eden Eroldu, son iki yılda yapılan projelerin yavaş yavaş devreye girmesinin etkili olduğunun altını çizdi. Eroldu, yeni açıklanan yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde yerli araçların payının yukarı doğru hareket edeceğini kaydetti.







ÜÇ YENİ YATIRIM

Eroldu, yeni yatırımları ve Türkiye otomotiv sanayisine etkilerini şöyle anlattı:

"Üç önemli yatırım kararı var. Renault'un yeni Boreal modelinin Türkiye'de üretim kararı. İkincisi, Tofaş'ın K9 model üretimini açıklaması. Hyundai'nin Türkiye'de elektrikli araç üretimine başlayacak olduğunun açıklanması da otomotiv sanayisi açısından önemli bir kilometretaşı. Togg'un yeni modelinin de devreye girmesi de yine son çeyrekteki önemli otomotiv sanayisini ilgilendiren gelişmelerden bir tanesi oldu kuşkusuz.

Otobüste de Daimler Mercedes ile Otokar'ın yaptığı bir üretim anlaşması var. Bu da tabi Türkiye'deki otobüs üretimini bir miktar artıracak ve sektörümüzü destekleyecek önemli bir gelişme."







ÇİN'İN YERİNİ ALMANYA DOLDURDU

2024 yılında alınan tedbirlerle Çinli otoların hızlı yükselişi durdu. 2022'de yüzde 6.4 olan, 2023'te yüzde 7.8'e, 2024'te 9.8'e yükselen Çinli otoların payı, Ocak-Eylül 2025'te yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Çinli otoların yerini Alman otolar aldı. Almanya'dan gelen ithal otoların payı yüzde 25.2'e yükseldi. Bu oran 2024'te yüzde 21.4 seviyesindeydi.



OTODA AÇIK 5.5 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret dengesi otomobilde 2025 Ocak-Ağustos aylarında 5.5 milyar dolar açık verdi. Bu durum özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerin satışlarında artıştan kaynaklandı. 2023'te dış ticaret açığı 6.6 milyar dolar, 2024 ise 4.8 milyar dolar olmuştu.