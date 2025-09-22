Otobüs fuarına Türkiye çıkarması

Brüksel’de düzenlenecek Busworld Otobüs Fuarı’na en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye olacak. Türkiye 107 firma ile fuara katılırken, onu 87 firma ile Çin, 70 firma ile Almanya izleyecek

Bu yıl 27'incisi düzenlenen Busworld Otobüs Fuarı'na Türkiye rüzgârı esecek. Brüksel'de 4-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek fuara en çok katılım sağlayan ülke Türkiye olacak. 39 ülkeden 552 firmanın yeni ürünlerini sergileyeceği fuara Türkiye 107 firma ile katılıyor. Türkiye'yi, 87 firma ile Çin, 70 firma ile Almanya izliyor. Ev sahibi Belçika'nın katılımcı sayısı ise 23. 2023'de düzenlenen fuarda da Türkiye 96 firmayla fuara en çok katılım sağlayan ülke olmuştu. Türkiye'yi 79 firmayla Almanya, 61 firmayla Çin takip etmişti. 2025'te Çin katılımcı firma sayısını artırarak ikinciliğe yükseldi.

Fuara Türkiye'den Anadolu Isuzu, BMC, Bozankaya, Habaş, Karsan, Otokar, Temsa gibi otobüs üreticisi firmalar katılıyor. Türk firmalar elektrikli, hidrojenli ve doğalgazlı otobüslerinin yanı sıra otonom sürüş sağlayan yeni modellerini de fuarda tanıtacaklar.

TÜRK-ÇİN REKABETİ

Bunun yanı sıra yedek parça, iç dekorasyon ve teknolojik alt yapı sağlayan firmalar da yeni ürünlerini sergileyecekler. Avrupa'da elektrikli otobüs satışları artıyor. ACEA verilerine göre elektrikli otobüs satışları 2024'te yüzde 26.8 arttı.

Pazar payı ise yüzde 15.9'dan yüzde 18.5'e yükseldi. Elektrikli otobüs pazarında Çinli markalar her geçen gün iddiasını artırıyor. 2023'te 483 adet otobüs satışı gerçekleştiren Çinli Yutong, 2024'te yüzde 99.8 artışla 1.092 adet sattı. Böylece pazar payını yüzde 7.6'dan yüzde yüzde 14'e çıkardı. BYD ise yüzde 19 artışla satışlarını 426 adete çıkardı. Markanın pazar payı yüzde 5.5'e çıktı. Türkiye de Avrupa pazarından pay almak için rekabet ediyor. Çinliler dışında Türk üreticiler de Avrupa elektrikli otobüs pazarında iddialı. 2022 itibarıyla Avrupa pazarında atağa geçen Türk üreticilerin satışları artıyor.