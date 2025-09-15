Elektrikli otomobil şovu

Münih’te düzenlenen IAA Mobility Fuarı’na elektrikli otomobiller damga vurdu. Togg elektrikli T10F ve T10X’i tanıtırken, Hyundai İzmit’te üreteceği elektrikli modelin konsept versiyonunu vitrine çıkardı

Otomotiv dünyasının kalbi geçen hafta Almanya'nın Münih kentinde attı. IAA Mobility 2025 Fuarı'nda otomotivin geleceği sergilendi. Fuara elektrikli modeller damga vurdu. Hemen hemen bütün markalar, yeni elektrikli modellerini Münih'te tanıttı. Fuarda az sayıda içten yanmalı, hibrit ve plug-in hibrit model de vardı.







Bu yılki fuara geçen yıldan daha fazla sayıda otomobil markası katılırken, Türkiye'nin mobility markası Togg, ilk kez bir otomobil fuarında yer aldı. Togg da elektrikli modelleri T10X ile yeni T10F'i Münih'te tanıttı.

Hyundai de, İzmit tesislerinde üretmeyi planladığı elektrikli modelin konseptini fuarda sergiledi.







ALMANLARIN GÖVDE GÖSTERİSİ

Alman markalar Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ve Porsche'nin gövde gösterisi yaptığı Münih'te Cupra, Genesis, Hyundai, KIA, MINI, Opel, Renault, Ford, Polestar, Volvo, Smart, Lotus, Lucid gibi markalar da boy gösterdi.

Çinli markalar Avatr, Leapmotor, BYD, Changan, Hongqi, Omoda, Jaecoo ve Xpeng de yeni modellerini Münih'te sergiledi.







YENİ CLİO'NUN ÜRETİM ÜSSÜ BURSA

Satışa sunulduğu ilk günden bugüne, Renault'nun hem dünya çapında hem de Türkiye'de en çok satan modeli olan Clio yenilendi. Renault'nun ikonik modeli Clio'nun altıncı neslinin dünya lansmanı Münih IAA Mobility 2025'te gerçekleşti.Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio'nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio için de üretim merkezi olacak. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda Eylül'de üretime başlayacak olan Yeni Renault Clio, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda olacak.







GELECEĞİN STATION WAGON ARACI

2016'dan bu yana Avrupa'nın combi segmentinde liderliğini sürdüren Skoda, Octavia ve Superb Combi modellerinden aldığı güçle, geleceğe yönelik station otomobil vizyonunu Münih'te tanıttı. Vision O, Modern Solid tasarım dilinin yeni neslini yansıtırken, markanın müşteri odaklı bakış açısıyla geliştirilen ilk konsept aracı olma özelliğini taşıyor.







DÜNYADAKİ SERTİFİKALI İLK VEGAN OTO

Uzun yıllardır Mercedes-Benz'in en popüler modeli olarak dünya çapında en çoksatan modeli olan GLC yenilendi. Yeni tamamen elektrikli GLC şimdiye kadarki en geniş iç hacim ile artan yolcu konforu ve bagaj kapasitesi sunuyor. 10 dakika şarjla 303 kilometreye kadar menzil ve 2,4 tonak adar römork çekme kapasitesi var. Mercedes-Benz, opsiyonel Vegan paket ile iç donanım alanında da yeni standartları belirliyor. Lüks iç donanım malzemeleri, Vegan Society tarafından sertifikalı. Bu da Mercedes Benz'i bağımsız olarak sertifikalandırılmış vegan iç donanımı sunan dünyadaki ilk otomobil üreticisi haline getiriyor.







ELEKTRİKLİ MODELİNİ İZMİT'TE ÜRETECEK

Hyundai Motor Company, IONIQ alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç (EV) konsepti Concept THREE'yi Münih'teki IAA Mobility 2025'te tanıttı. Konsept model, markanın Çelik Sanatı adıyla yeni bir tasarım dilini temsil ediyor. Konsept aracın en önemli özelliği ise Türkiye'de Hyundai İzmit tesislerinde üretilecek olması. 2027'e kadar Avrupa'da her modelin elektrikli bir versiyonunu sunmayı planlayan Hyundai, 2030'a kadar global olarak 21 elektrikli araç tanıtılacak.