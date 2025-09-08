Münih Otomobil Fuarı’nda Türkiye şovu başlıyor. Togg, T10X ve yeni modeli T10F’i tanıtacak. Hyundai ve Renault ise Türkiye’de üretecekleri yeni modellerini ilk kez Münih’te vitrine çıkaracak

Otomotiv dünyasının en büyük bulaşma noktalarından biri olan Münih Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2025), 8 Eylül'de basın günüyle kapılarını açıyor. Otomobilseverler fuarı 9-14 Eylül tarihleri arasında izleyebilecek.

İki yılda bir Paris Otomobil Fuarı'yla dönüşümlü olarak düzenlenen Münih'te Türkiye şov yapacak.

Togg, T10X ile yeni modeli T10F'i Münih'te sergileyecek. Hyundai de İzmit'teki tesislerinde üreteceği elektrikli modelini ilk kez fuarda vitrine çıkaracak.







Bir başka sürpriz ise Renault'dan gelecek. Bursa'daki Oyak Fabrikası'nda üretilecek yeni Clio, otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

Fuarda Alman markalar Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ve Porsche gövde gösterisi yapacak. Ancak, diğer markaların da Münih'e ilgisinin olduğu görülüyor.

Münih'te Cupra, Genesis, Hyundai, KIA, MINI, Opel, Renault, Ford, Polestar, Volvo, Smart, Lotus, Lucid gibi markalar boy gösterecek.







ÇİNLİLER ÇIKARMA YAPACAK

Fuarda Çinli markalarda fuara adeta çıkarma yapacak. Avrupa pazarlarına açılan Çinli markalar Avatr, Leapmotor, BYD, Changan, Hongqi, Omoda, Jaecoo ve Xpeng de yeni modellerini Mühin'te sergileyecek.







ALMAN MARKALARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Münih'te Alman markalar gövde gösterisi yapacak. Alman BMW Group, fuarda yeni BMW iX3'ü tanıtacak. BMW'de yeni bir dönemin başlangıcı olan Neue Klasse'nin ilk temsilcisi Yeni BMW iX3, tamamen elektrikli bir SAV (Sport Activity Vehicle) olarak yollara çıkıyor. Ayrıca MINI'nin Deus Ex Machina iş birliğiyle geliştirdiği iki özel John Cooper Works konsept modelini sahneye çıkaracak.