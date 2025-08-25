Otomobilde ezber bozuldu... Her 100 otodan 62’si SUV

Otomobil satışlarında yılın ilk yedi ayında SUV’ların payı yüzde 62.6 oldu. Sedanların payı ise yüzde 22.2’ye geriledi. Toyota’da da sedanların toplam satışları içindeki payı yüzde 80’den 38’lere düştü

Türkiye otomotiv pazarında SUV araçların payı artmaya devam ediyor. SUV'ların pazar payı temmuzda yüzde 61.4'e yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde ise bu oran yüzde 62.6 oldu. Sedanların payı ise yüzde 22.2'ye geriledi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt'ta Türkiye otomobil pazarındaki bu değişimi kendi markası üzerinden anlattı. Daha önce Toyota'nın satışlarında Corolla Sedan'ın yüzde 80 olan payının, 2025'te yüzde 38'lere kadar düştüğünü söyleyen Bozkurt, "Toyota, uzun yıllardan bu yana sedan modelleriyle Türkiye'de güçlü bir konum elde etti. Son yıllarda ise Toyota, geniş bir SUV ürün yelpazesi oluşturdu. Bugün satışlarımızın önemli bir bölümü SUV modellerden geliyor. 2024 sonunda binek araçlarımızdaki yüzde 37 olan SUV satışlarımız, 2025 sonunda yüzde 52'ye yükselecek" dedi.

AVRUPA'DA 1 NUMARA

Yenilenen Corolla Cross Hybrid ile SUV segmentindeki paylarının artacağını söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Bu yıl Corolla Cross Hybrid satışlarını 11-12 bin ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Talebin ancak yarısını karşılayabiliyoruz. AB'ye tahsis edilen Corolla Cross'ların yüzde 20'sini biz alıyoruz. Buna rağmen yüksek talep karşısında yetersiz kalıyor. Türkiye, Avrupa'da Corolla Cross'un en büyük pazarı haline geldi."

PAZAR 1.3 MİLYONLA REKORA KOŞUYOR

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarı ve Toyota ile ilgili şunları anlattı:

İlk yedi ayda Toyota'nın satışları yüzde 54 artışla 50 bin adedi geçti. Bu artışta en önemli pay satışları yüzde 98 artan ticarilerden geldi.

Bu dönemde binek a raçlarda ikinci sırada yer aldık. Ticari araçlarda da yedinci sırada bulunuyoruz.

2025'i rekorla tamamlayacağız. Araç bulabilirsek, 85 binlik satış rakamını daha yukarıya taşıyabiliriz.

İlk yedi ayda pazar, geçen yılın üzerinde bir tempo ile beklenenin üzerinde gerçekleşti. Bu hızla devam edilirse pazar rekora, 1 milyon 250 bin-1 milyon 300 bine gidiyor.

ÖTV değişikliğinin ardından herkes, 'Pazar buna nasıl tepki verecek?' diye bekliyordu. Şu ana kadar olumsuz bir tepki yok. Ağustosta da satışların 100 bin üzerinde çıkması şaşırtıcı olmaz.